Pred nama je VREO VIKEND! Naša doktorka dala ključne savete u slučaju KOLAPSA: Sa sobom uvek nosite OVO

Vremenske oscilacije ne prijaju hroničnim bolesnicima, meteoropatama, ali ni zdravim ljudima, te se mnogi ovih dana žale na tegobe pada krvnog pritiska, vrtoglavicu i glavobolju.

Pred nama je topao vikend, živa u termometru dostići će čak 30 stepeni, te vam donosimo savete koji vam mogu pomoći prilikom zdravstvenih tegoba ukoliko ih imate.

Dr Biserka Obradović za Telegraf.rs ističe kako su trenutno najpogođeniji hronični pacijenti, kao i asmatičari, pa dodaje da je neophodno da u danima pred nama iz kuće ne izlazimo bez šešira, flašice vode, ali i nečeg slatkog ili slanog za prvu pomoć.

Glavni krivci za loše zdravstveno stanje ovih dana su, ističe ona, visoka vlažnost vazduha, nagli skokovi i padovi temperature, kao i česte padavine. Kada spoljna temperatura naglo poraste, naš organizam pokreće odbrambeni mehanizam kako bi sačuvao optimalnu telesnu temperaturu, objašnjava nam doktorka.

Šta raditi u slučaju kolapsa?

Za osobe koje inače pate od niskog pritiska, doktorka daje jasne smernice.

"Oni koji imaju nizak pritisak treba da piju što više tečnosti, da jedu dosta slano, jer so i tečnost povećavaju krvni pritisak. I naravno, adekvatno oblačenje, a vrlo često dolazi i do kolapsa."

Ukoliko dođe do kolapsa usled naglog pada pritiska, ključno je reagovati brzo i pravilno, navodi dr Obradović, a pre svega izbeći jednu od najvećih zabluda u našem narodu.

"Kad je reč o kolapsu, osoba treba da legne, sa podignutim nogama, da krv iz ekstremiteta dođe do mozga, jer mozak je najosetljiviji ljudski organ na nedostatak kiseonika. I da nakon toga, kad dođe svesti, da joj daju nešto slano – slanu vodu. Svi tada jure za nekim slatkišima, međutim, ne slatkiš, već samo slano", ističe doktorka, pa dodaje kako vremenske oscilacije i visoka vlažnost vazduha direktno otežavaju disanje plućnim bolesnicima, zbog čega astmatičari i osobe sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća ovih dana imaju češće napade i gušenja.

Ništa lakše nije ni onima koji pate od reume ili imaju stare povrede, priča još doktorka.

"Sem toga, rekli smo da imamo promene atmosferskog pritiska. Kada se menja iz toplog u hladno, atmosferski pritisak napolju je niži, pa dolazi do pritiska svih tečnosti u organizmu na kožu i potkožno tkivo. Dolazi do bola u obolelim delovima tela, u sinusima, zglobovima. Takođe se javljaju senzacije na ožiljcima od starih operacija, jer ožiljak je vezivno tkivo koje ne može da se širi, dok se koža širi na pritisak tečnosti", priča dr Obradović.

Usled ovih procesa, kod velikog broja ljudi javljaju se i jake glavobolje i vrtoglavice, a na udaru su, ističe dr Obradović, posebno meteoropate.

RHMZ najavio topao vikend

Sudeći prema najavi vremena na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) za naredne dane, saveti dr Obradović biće nam i više nego korisni jer nas očekuju prave letnje vremenske prilike.

Tako će, piše RHMZ, u subotu, 30. maja, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura kretaće se od 5 do 14 °C, dok će maksimalna dnevna dostići letnjih 26 do 30 °C.

Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, dok se sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji očekuju i jaki udari. Kasnije posle podne, počevši sa severa, stiže umereno naoblačenje, koje će uveče i tokom noći u Vojvodini lokalno usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak.

Drugi dan vikenda, 31. maj, donosi nastavak pretežno sunčanog i toplog vremena sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni. Ipak, usled lokalnog razvoja oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima Srbije mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak praćeni grmljavinom.

Prava promena stiže sa početkom nove radne nedelje. Od ponedeljka do četvrtka (od 1. do 4. juna) vreme će u svim regionima Srbije biti promenljivo i znatno nestabilnije. Očekuje se češća pojava pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti i intenzivniji sa većom količinom padavina, piše na kraju RHMZ.

Autor: S.M.