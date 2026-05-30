Sutra su Svete Trojice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika

Srpska pravoslavna crkva 31. maja obeležava jedan od najvećih hrišćanskih praznika - Svete Trojice, poznate i kao Duhovi ili Pedesetnica. Ovaj praznik dolazi 50 dana nakon Vaskrsa i smatra se danom kada je Sveti Duh sišao na apostole, čime je, prema hrišćanskom učenju, započeta misija Crkve u svetu.

Svete Trojice spadaju među najvažnije praznike u pravoslavlju, odmah posle Božića i Vaskrsa, a praznovanje traje tri dana.

U narodu su se vekovima sačuvali brojni običaji i verovanja koji se poštuju upravo na ovaj dan.

Zašto se praznik naziva Duhovi i Pedesetnica?

Praznik obeležava silazak Svetog Duha na apostole, događaj opisan u Novom zavetu. Naziv Pedesetnica potiče od činjenice da se slavi pedesetog dana nakon Vaskrsa, dok se naziv Svete trojice odnosi na Sveto Trojstvo – Boga Oca, Sina i Svetog Duha.

Prema crkvenom predanju, apostoli su tada dobili snagu da propovedaju Jevanđelje na različitim jezicima i krenu među narode širom sveta.

Zelenilo u kući donosi blagoslov

Jedan od najpoznatijih običaja za Svete trojice jeste unošenje zelenila u dom. Crkve se ukrašavaju travom, cvećem i granama, a vernici često isto čine i u svojim kućama. Ovaj običaj potiče još iz najranijih vremena hrišćanstva i simbolizuje obnovu života, napredak i duhovni preporod.

Mnogi veruju da grančice ili trava osveštane na praznik tokom cele godine čuvaju dom od nesreće i donose mir porodici.

Pletenje venčića od trave

Tokom bogosluženja vernici pletu venčiće od trave kojom su posuti hramovi. Ti venčići se potom nose kući i ostavljaju pored ikona ili kandila.

Narodno verovanje kaže da venčić simbolizuje zaštitu, zdravlje i blagostanje, pa ga mnogi čuvaju sve do narednih Duhova.

Na ovaj praznik ne rade se teški poslovi

Po narodnom običaju, tokom sva tri dana praznika trebalo bi izbegavati teške fizičke i kućne poslove. Vreme je namenjeno molitvi, okupljanju porodice i odlasku u crkvu.

Pošto je u pitanju veliki praznik obeležen crvenim slovom, vernici nastoje da dan provedu u miru, bez svađa i teških obaveza.

Običaj koji se vezuje za ponoć U pojedinim krajevima Srbije sačuvano je staro narodno verovanje da bi uoči Duhova, tačno u ponoć, trebalo izgovoriti tihu molitvu za zdravlje, sreću i napredak ukućana. Veruje se da je to trenutak kada čovek treba da se zahvali na svemu što ima i da u miru zamisli želju za naredni period.

