Moj rođendan je dan kada ne primam poklone, nego darujem! Željko Mitrović za Novo jutro govorio o humanitarnom radu, pa otkrio da li će biti otkaza zbog veštačke inteligenije

Direktor Pink Media Group Željko Mitrović gostovao je u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink.

Mitrović danas proslavlja svoj 59. rođendan i to sa decom iz Zvečanske, kojoj godinama unazad pruža ogromnu podršku.

Rođendan slavim sa decom iz Zvečanske

- Rođendan svoj odavno ne slavim. Pre iks godina sam taj dan dan pretvorio praktično u rođendan svih mališana koji su iz Zvečanske i drugih ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja. Tako da odavde pravo idem tamo. U Odeonu ćemo organizovati jednu lepu svečanost za njih. Obezbedio sam im svima poklone. Nekoliko stotina dece će biti tamo. Ovo je 21 godina kako mi se kontinuirano brinemo o toj deci - naveo je Mitrović.

Kako je dodao, reč je o nekoliko tih velikih akcija.

- Vodimo ih sve na letovanje, vodimo ih sve na zimovanje. Brinemo o početku školske godine, priboru i svemu što je potrebno za školsku godinu. Imamo zajedničku novu godinu - rekao je Mitrović.

Muzičkim spotom izenadio Jovanu Jeremić

- Moj rođendan je dan kada ne primam poklone, nego darujem - rekao je Mitrović, koji je Jovani Jeremić priredio specijalano iznenađenje - iznenadio je novim muzičkim spotom napravljnim uz pomoć veštačke inteligencije.

Za pravljenje spota je, prema njegovim rečima, bilo potrebno desetak minuta.

- Probudio sam se malo ranije, pa sam uz pomoć naše AI platforme ili modela za veštačku inteligenciju napravio ovaj spotić. Već pet godina radimo na razvoju sopstvenih modela veštačke inteligencije, pre svega onih koji su formatirani i oblikovani za proizvodnju videa. Daleko smo u tome. Nismo sve još predstavili javnosti, to ćemo od 1. septembra - naveo je Mitrović.

Na pitanje hoće li pomoći razvoj veštačke inteligencije u produkciji na televiziji, Mitrović je naveo da mi ovog trenutka već imamo neke koje apsolutno kontrolišu roboti.

- Imamo i neke druge medije koje kontrolišu roboti - rekao je Mitrović.

Govoreći o humanitarnom radu, Mitrović je rekao da su privrednici počeli da se javljaju i raspituju kako funkcioniše ta utakmica solidarnosti.

Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su zapravo tri zemlje gde poslujemo i logično je da tim zemljama i posvetim pažnju i da rekao bih, vratim deo profita koje ostvarujemo u tim zemljama. Mislim da to je potpuno normalno kao nekakav minimum društvene odgovornosti. Nisam ni najbogatiji u Srbiji, ne znam ni da li sam u prvih sto, postoji mnogo bogatijih ljudi. Počeli su da se javljaju i da se raspituju kako ta utakmica solidarnosti funkcioniše.

- Opredelili smo se za samohrane majke i očeve koji imaju troje ili više dece. Takvih ima oko 18.000 u Srbiji, kada se ubaci koeficijent siromaštva dođemo do cifre od 6.000 porodica koje ne mogu sa spoje kraj sa krajem - istakao je Mitrović.

Puna medijska podrška za učesnike utakmice solidarnosti

Država ima hiljadu prioriteta i da diže plate, i da diže penzije, i da gradi puteve, i da gradi fabrike, i da gradi ambulante...Ne može sve i naravno postoje socijalni programi, ali oni ovog trenutka nisu dovoljni

Siguran sam, dodao je da, probleme tih 6.000 porodica može da reši 10 ili 20 privrednika.

Ja sam im ponudio punu medijsku podršku, otvaranje medija, pa ćemo videti. Ja sam optimista i mislim da laki procesi nisu brzi, ali svakako imaju šanse da uspeju i ja se nadam da ćemo pobuditi još nekoga.

Pomoć za 250 porodica

Ukazao je da je humanitarna akcija pomoći samohranim roditeljima proširena da 100 na 250.

- U Srbiji 100, 50 u Republici Srpskoj, 50 u BiH i 50 u Crnoj Gori. To ćemo da realizujemo za godinu dana. To znači da ćemo za četiri godine pomoći hiljadu porodica, a kada to preračunamo u broj dece to je pomoć za pet ili šestih hiljada mališana. Ne znam da li smo spasili porodice, ali svakako smo pomogli da detinjsto tih mališana izgleda bolje, veselije, kvalitetnije. Detinjstvo je roditelj buduće ličnosti i od toga mnogo zavisi kakvi smo - rekao je vlasnik Pink Media Group.

Mi danas, ovde imamo problem sa celom jednom generacijom koja je poprilično površna i povodljiva. To nam je nažalost treća industrijska revolucija donela. Nije iznedrila samo čipove, kompjutere i velike kompanije, nego i društvene mreže koje koliko nam donose pozitivnog, toliko i negativnog. Roditelji su se kada je internet zavladao odrekli mnogih pitanja. Niko više decu ne vodi na sport, u muzičku školu...Mene je moja majka vodila na tri sporta, muzičku školu, išao sam u običnu školu i išao sam u Arhimedes, To je paralelno pet ili šest stvari plus dovoljno vremena za igru. Hoću da kažem, nekako smo drugačiji. Danas prosečan roditelj, kupi detetu telefon, uplati mu internet, ima društvene mreže i nekako se sve svede na okruženje koje je na društvenim mrežama. Tu je i obrazovanje, Bolonja, demonopolizacija udžbenika, privatizacija škola, sve to je počelo da čini proferosre manjim autoritetima nego što jesu.

Vučić je nešto najjbolje što nam se desilo

- Nisam menjao mesto boravka, rođen sam u Beogradu, ceo život živim u Beogradu, a promenio sam četiri države. Živeo sam u Saveznoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, pa onda u Saveznoj Republici Jugoslaviji, pa u Srbiji i Crnoj Gori, pa sad u Srbiji. Četiri države sam promenio, video sam svašta, mnogo premijera, mnogo predsednika, mnogo vlada, znači, to se meri u desetinama. Odgovorno tvrdim, ne postoji bolje vreme u kom je Srbija bila. Ne postoji ni bolji lider od predsednika Vučića, jer on stvarno je najposvećeniji čovek koga sam ja upoznao - rekao je Mitrović.

Evropa će vrlo brzo tražiti put do Pekinga preko Beograda

Osvrnuo se i na Vučićevu posetu Kini, kao i na navode Dragana Đilasa da put do Brisela ne vodi preko Pekinga.

- Nekada sam bio blizak prijatelj sa Đilasom. Nismo se politički posvađali, svako ima pravo na svoje stavove, nego oko biznisa. Mislio sam da je pametniji, izgleda da je iz njega izvetrilo i ono malo političke zrelosti. Za manje od godinu dana neće se postavljati pitanje kako se stiže do Brisela, nego kako se stiže do Pekinga. Ja sam već decenijama proervropski i proamerički definisan i mogu da kažem da jako imponuje susret Vučića i Si Đipinga, kao i orden koji je dobio i sve što je tamo uradio. Kina nedvosmisleno pokazuje prijateljstvo prema Srbiji. Interesantno je da Đilas to kaže posle najtoplijeg susreta Trampa i Si Đipinga. Mislim da će Evropa vrlo brzo tražiti put ka Pekingu preko Beograda, a možda i do Vašingtona. Mislim da je ovo što Vučić radi jako pamentno - rekao je Mitrović.

Ukazao je da Vučić paralelno podiže odnose sa SAD, drži kurs ka Evropi i jača prijateljstvo sa Kinom, što nije lak proces i traje već godinama. Mitrović je ocenio da je EU, koju poznajemo i volimo morati da doživi neki restart.

- Ovo sada izgleda kao jedan raštimani orkestar - ocenio je Mitrović, pa govoreći o gasnoj krizi istakao da je život komplikovaniji svima koji nemaju sopstvene energetske resurse.

- Mi delimo sudbinu Evrope jer smo na tom kontinentu. To će nam život činiti komplikovanijim dok se taj rat ne završi. Ja sam optimista i mislim da ćemo sledeću godinu dočekati sa rešenim problemom na Bliskom Istoku. Verujem da će se to pre rešiti neko rusko-ukrajinski sukob - dodao je on.

Pad nadsteršnice je neposredan povod, a politička artikulacija je suština

Upitan da prokomentariše proteste koji su usledili nakon tragedije u Novom Sadu, rekao da je to zapravo zbir ličnih nezadovoljstava koji je nekompatibilan i nema čak ni političku artiklaciju, iako možda to spolja tako izgleda.

- Jedna politička artikulacija je - hoćemo promene. Oni misle da će to da im vrati kredite, zaustavi izvršitelje, spreče da im dete bude narkoman, ali neće...to će morati sami da reše. Mladu generacju više treba razumeti, nego kritikovati jer smo svi zajedno odgovorni - naglasio je on.

Kako je dodao, 30 godina to funkcioniše sa oslabljenim vaspitanjem i obrazovanjem i mislim da je veliki faktor i to što nema vojnog roka.

- Danas čovek dobije 50 lajkova i mislim da mu je Bog ujak. To tako ne funkcioniše - istakao je Mitrović i napomenio da malo ljudi razume šta je sistem.

Mi sada polako ličimo na državu i tržište, fali nam da postanemo društvo, a za to je potreban viši nivo pojedinačne zrelosti, a to je kolektivna zrelost.

Najmoćnija, a najjeftiija kamikaza, demo model za 60 dana

Kada je reč o PR-DC, on je naveo da je to jedan od Pinkovih projekata na koji je najponosniji.

- Ta ekipa mladih inžinjera, profesora, docenata koji rade u PR-DC su napravili sa mnom posebnu vezu, sada smo kao jedna porodica. Paralelno smo imali nekoliko sajmova u Beogradu i u Tampi i bili smo tamo zvezde - sa IKA bombarderom, IKA mitraljezom i IKA raketama. Mitraljez ispaljuje 250 hitaca u naletu i prvi smo u svetu uspeli da napravimo proizvod te vrste koji zapravo radi - istakao je on.

Prema njegovim rečima, tim PR-DC je u tajnosti pripremao projekat za najmoćniji drom do sada - koji leti 1.000 kilometara i nosi bojevu glavu ili eksploziva 100 kilograma i jeftin je kao Šahed, a demo model će biti napravljen za 60 dana.

- To je PR-DC uradio u saradnji sa jednom privatnom srpskom firmom i prema elaboratu biće moguća serijska proizvodnja. To je najmoćnija, a najjeftinija kamikaza. Čudo tehnologije - rekao je Mitrović.

Govoreći o programskoj šemi, Mitrović je istakao da se nalazimo u četvrtoj indusrijskoj revoluciji veštačke inteligencije i robotizacije, koja je ušla u sve, pa ulazi i u medije,

- Naravno, neću otpustiti nikoga zbog AI, ali me brine to što je veliki broj različitih zanimanja je već obesmišljen. Sada nam progrmeri više nisu potrebni, za pisanje kodova koji su uobičajeni sada angažujete AI - istakao je on.

To se, dodao je, dešava u filmskoj, muzičkoj, video industriji.

- Momenat socijalizacije je tu jako važan. Mislim da ako ne budeno pažljivi, nećemo preživeti šestu industrijsku revoluciju. Opasno je ako ne budemo pažljivi. To što smo se nekada smejali Terminatoru, ne znači da se on neće desiti - istakao je Mitrović.

Mašina 100.000 puta brže učini od nas i pitanje je, kako je upozorio, kada će ona da shvatiti da može sama sebi da daje projektne zadatke, a tada je prekasno.

Dve nove premijere u septembru

Mitrović je rekao da je izuzetni zadovoljan 'Odeonom'.

- Napravili smo pozorište koje je u poređenu sa Brodvejem ili drugi londonski pozorištima na istom ili višem nivou. 'Odeon' je razvio jedan poseban model - napravili su turu koja obuhvata jedan dan u Beogradu - ljudi prvo idu u Expo, vodimo ih u Beograd na vodi, tamo se ruča, pa onda idu u 'Odeon', pa onda na parti. Juče su bili ljudi iz Vrnjčke banje - rekao je on.

Govoreći o repertoaru, Mitrović je najavio premijeru 'Šećerne vodice', ali i još dve nove predstave u septembru.

Rođendanska torta za Mitrovića od ekipe Novog jutra

Na kraju gostovanja, Jovana Jeremić je Mitrovića iznenadila rođendanskom tortom, te je Željku čestitala rođendan, a zajedno su oduvali svećice.

Autor: S.M.