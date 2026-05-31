EMOTIVNO U TEATRU ODEON! Željko Mitrović proslavio rođendan sa decom bez roditeljskog staranja: Tradicija čiste ljubavi koja traje duže od dve decenije! (VIDEO)

Tradicija čiste ljubavi i osmeha koji nemaju cenu!

Direktor i vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, proslavio je svoj rođendan danas u Teatru Odeon sa mališanima bez roditeljskog staranja.

Željko je i ove godine, zajedno sa decom iz Zvečanske kojoj nesebično pomaže i sa kojom se druži više od 21 godine, organizovao veliku zajedničku proslavu rođendana.

"Ja mislim da ovo znači i meni i njima zato što meni lično nije moguće da svima njima čestitam rođendan pa sam njihov rođendan priredio u jedan naš zajednički", rekao je Mitrović.

Pored pregršt poklona koje su dobili svi mališani, Željko je podelio i prelepe vesti — odlučio je da od ove godine svoj deci udvostruči novogodišnji džeparac, što će ih posebno obradovati.

Opšte oduševljenje u Teatru Odeon: Pokloni, žurka i rođendanske čestitke

Pored bogatih poklona, Teatar Odeon je za oko 300–400 mališana priredio specijalni program, nakon kojeg je usledila velika žurka. Čestitke su samo pljuštale, a deca su uz široke osmehe uzvraćala lepe želje Željku Mitroviću, koji im je ovaj dan učinio nezaboravnim.

"Ja mislim da sam im bar malo ulepšao dan, svaki trenutak u mladosti i detinjstvu koji se učini da bude bolji i srećniji utiče na stvaranje buduće ličnosti", istakao je Mitrović.

Vlasnik Pink Media Grupe se osvrnuo na godine podrške i uspehe dece koja su odrasla uz njegovu pomoć:

"Ja lično mislim da svaki ovaj trenutak, i kada ih vodimo na more i kada ih vodimo na zimovanje i kada im pripremamo školsku godinu pa nosimo pribore i novogodišnja žurka koja je tradicionalna i ovaj zajednički rođendan, malo ulepša njihovo detinjstvo. Verujem da institucije koje se njime bave jako dobro vode računa o njima, evo tu je Zoki koji je na čelu Zvečanske, ceo njegov tim i svi vaspitači su stvarno genijalni jer nije uvek lako o njima brinuti jer su to deca koja u većem procentu ušla u pubertet, ali Zoki se jako dobro nosi sa tim. Imamo i doktorante, sećam se pre 15 godina su bili mali, a sada su evo već postali i doktori nauka", ponosno je rekao Mitrović.

Zoran Milačić: Željkov primer pokrenuo i druge kompanije

Zoran Milačić, direktor Zavoda za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska", izrazio je ogromnu zahvalnost i naglasio koliko ova kontinuirana podrška znači ustanovama i samoj deci.

"Ova saradnja traje više od 21 godine. Od izuzetnog je značaja za sve nas i decu što oni mogu da vide to da neko brine o njima, Željko i kompanija Pink nas uvek podržavaju i tokom godine imamo niz aktivnosti", rekao je Milačić i dodao da su, vođeni Željkovim primerom, vrata počele da otvaraju i druge društveno odgovorne kompanije.

"Polako se otvaraju vrata i mnogi ljudi shvataju koliko deci znači ovakav vid podrške deci bez roditeljskog staranja, ne samo materijalni već da učestvuju u njihovim životima i životnoj priči", dodao je Milačić.

Željko Mitrović je tokom događaja pohvalio i značajnu podršku resornog ministarstva, a posebnu zahvalnost i pozdrav uputio je ministarki Milici Đurđević Stamenkovski.

Podsetimo, Mitrović je jedan od retkih donatora koji redovno i lično provodi vreme sa štićenicima domova, što ima ogroman značaj za njihov razvoj. Kroz brojne humanitarne akcije — od letovanja i zimovanja, preko obezbeđivanja školskog pribora, pa sve do velikih donatorskih večera — on deci pruža ne samo materijalnu, već i neprocenjivu emocionalnu podršku, pokazujući im da imaju na koga da se oslone.

Autor: D.S.