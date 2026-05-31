Sutra je Duhovski ponedeljak: Crveno je slovo, a jedno strogo pravilo u kući nikako ne smete da prekršite

Posle obeležavanja Svete Trojice (Pedesetnice), pravoslavni vernici u ponedeljak slave Duhovski ponedeljak. Ovaj praznik, poznat i kao Trojičin dan, zauzima posebno i uzvišeno mesto u hrišćanskoj tradiciji. On direktno slavi silazak Svetog Duha na apostole u Jerusalimu, događaj koji se smatra zvaničnim rođenjem hrišćanske crkve.

Ovaj praznik nosi sa sobom vanvremensku poruku duhovnog prosvetljenja, nade i duboke, neraskidive povezanosti među ljudima. Duhovi su pokretni praznik i uvek se slave tačno pedeseti dan posle Vaskrsa, a čitava ova sedmica u crkvenom kalendaru je obeležena crvenim slovom, što govori o njenoj važnosti.

Vreme za prave vrednosti i praštanje

U našem narodu je duboko ukorenjeno pravilo da se tokom duhovskih dana strogo izbegavaju rasprave, teške reči i negativne misli. Ovo nije vreme za teške poslove, već period kada fokus treba staviti na porodični mir, solidarnost i dobra dela. Smatra se velikim grehom ući u konflikt sa bližnjima tokom ovih dana, jer Sveti Duh silazi da donese mir i slogu, a ne razdor.

Duhovski ponedeljak nam stiže kao savršen podsetnik u ovom modernom, ubrzanom vremenu da je neophodno zastati, osluhnuti svoje srce i okrenuti se onome što je večno - veri, ljubavi i međusobnom poštovanju.

