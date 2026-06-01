Hemofarmovih 66 godina posvećenosti

Hemofarm, farmaceutski lider u regionu, obeležio je 66 godina postojanja i 20 godina od kada je postao deo STADA grupe, jednog od globalnih lidera u oblasti generičkih i OTC lekova.

U protekle dve decenije grupa je u razvoj Hemofarma u regionu investirala 537 miliona evra,čime je omogućena modernizacija proizvodnih kapaciteta, uvođenje savremenih tehnologija idodatno jačanje tržišne konkurentnosti kompanije na globalnom nivou.

„Šezdeset šest godina postojanja potvrđuju naš kontinuitet i sposobnost da se razvijamo iprilagođavamo novom vremenu i trendovima. Ponosni smo što smo deo STADA grupe već dvedecenije, koje su obeležile snažne investicije, tehnološki napredak i širenje našeg poslovanja.Konstantno donosimo najnovije terapijske trendove iz sveta na naše prostore, unapređujemoformule i uvodimo nove, inovativne lekove kako bi opravdali našu ulogu pouzdanog partnera uočuvanju zdravlja ljudi. Imamo rekordnu proizvodnju lekova, a istovremeno čuvamo prirodneresurse i poslujemo po principima održivog razvoja“, izjavio je generalni direktor HemofarmaRonald Zeliger.

Hemofarm intenzivno unapređuje održivost svog poslovanja, a jedan od najznačajnijih projekata u tom pravcu jeste i instalacija solarnih panela u fabrici u Vršcu. Ovaj projekatpredstavlja važan korak ka povećanju energetske efikasnosti i većem oslanjanju na obnovljiveizvore energije, čime kompanija dodatno smanjuje svoj ekološki otisak i potvrđuje dugoročnuposvećenost odgovornom poslovanju.

Kontinuirano ulaganje u zaposlene i razvoj organizacione kulture potvrđeno je i prestižnimTOP Employer sertifikatima, čime se kompanija svrstala među najpoželjnije poslodavce uzemlji i regionu. Hemofarm paralelno jača svoje brendove i tržišno prisustvo, što kroz razvojnovih linija kao što su One Two Three i EUNOVA, tako i kroz strateški fokus na širenje portfolija i nova terapijska rešenja.

Osnovan 1960. godine u Vršcu, Hemofarm je tokom više od šest decenija izrastao ukompaniju sa snažnim regionalnim i međunarodnim prisustvom, koja danas zapošljava višeod 4.400 ljudi i proizvodi stotine miliona pakovanja lekova i dijetetskih suplemenata godišnje.Bogat portfolio obuhvata više od 400 proizvoda različitih terapijskih grupa.

Kroz rad Hemofarma i Hemofarm fondacije kompanija kontinuirano podiže svest o važnostiprevencije, mentalnog zdravlja i dostupnosti zdravstvene zaštite, ostajući verna svojoj misijida unapređuje kvalitet života zajednice u kojoj posluje.

Porodični dan Obeležavanje 66 godina postojanja kompanije tradicionalno je praćeno organizacijom Porodičnog dana, događaja koji okuplja zaposlene i njihove porodice i dodatno osnažuje vrednosti zajedništva i timskog duha, koje su kroz decenije ostale jedan od temelja korporativne kulture Hemofarma.

Autor: Jovana Nerić