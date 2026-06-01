AKTUELNO

Društvo

GUŽVE NA GRANICAMA! Kamioni stoje satima na izlazu iz Srbije, na ovom prelazu je NAJGORE: Čeka se čak ŠEST SATI!

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Teretna motorna vozila čekaju danas popodne čak šest sati na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Ništa bolja situacija nije ni na ostalim prelazima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Kamioni se po četiri sata zadržavaju na prelazima Šid, Bezdan i Bačka Palanka.

Stanje na ostalim graničnim prelazima za teretnjake:

- Kelebija: Zadržavanje na izlazu iz zemlje je dva sata.

- Gradina: Čeka se oko sat i po.

- Sremska Rača: Na izlazu iz zemlje zadržavanje je 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.S.

#Batrovci

#Bezdan

#Granični prelaz

#Gužve na granici

#KAMIONI

#Kelebija

#Putevi Srbije

#teretna vozila

#Šid

POVEZANE VESTI

Društvo

KAMIONI SATIMA ČEKAJU NA GRANICAMA: Na ovom prelazi stoje i po 10 SATI

Društvo

ČEKA SE ČAK OSAM SATI U KOLONI: Ogromne gužve na ovom graničnom prelazu

Društvo

ZA PUTNIČKA VOZILA NEMA ZADRŽAVANJA! Kamioni na Batrovcima čekaju osam, na Bezdanu šest sati

Društvo

Kamioni na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju osam sati, dva sata na prelazu Šid

Društvo

AMSS: Kamioni na granici čekaju SATIMA, najgore je na Batrovcima

Društvo

KAMIONI NA GRANICAMA STOJE OD 5 DO 10 SATI: Evo na kom prelazu je situacija najgora