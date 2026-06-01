GUŽVE NA GRANICAMA! Kamioni stoje satima na izlazu iz Srbije, na ovom prelazu je NAJGORE: Čeka se čak ŠEST SATI!

Teretna motorna vozila čekaju danas popodne čak šest sati na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Ništa bolja situacija nije ni na ostalim prelazima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Kamioni se po četiri sata zadržavaju na prelazima Šid, Bezdan i Bačka Palanka.

Stanje na ostalim graničnim prelazima za teretnjake:



- Kelebija: Zadržavanje na izlazu iz zemlje je dva sata.

- Gradina: Čeka se oko sat i po.

- Sremska Rača: Na izlazu iz zemlje zadržavanje je 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.S.