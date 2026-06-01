AKTUELNO

Društvo

NEVREME PROTUTNJALO KROZ ČAČAK! Za pola sata nastao potop, vetar lomio i čupao drveće u krugu škole i u prometnom parku! (VIDEO/FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/BRANKO LUKIĆ ||

Jako nevreme praćeno obilnom kišom i olujnim vetrom, koje je danas pogodilo Čačak, napravilo je materijalnu štetu na nekoliko lokacija u gradu, oborivši delove drveća u dvorištu jedne osnovne škole i u popularnom gradskom parku. Na sreću, povređenih nema.

Foto: Tanjug/BRANKO LUKIĆ

U dvorištu Osnovne škole "Milica Pavlović", usled snažnih udara vetra, odlomio se veliki deo drveta koji je pao unutar školskog kompleksa, gde se inače svakodnevno okuplja veliki broj dece.

Slična situacija zabeležena je i u Malom parku na Trgu Đure Salaja, gde se takođe odlomio masivni deo stabla. Reč je o jednom od najprometnijih delova Čačka, koji se nalazi u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga, autobuske stanice i jednog od najvećih stajališta gradskog prevoza, pa je prava sreća što u trenutku pada niko nije prolazio stazom.

Ono što je posebno iznenadilo Čačane jeste brzina kojom se vreme promenilo – preokret se dogodio u svega pola sata, kada je tropske temperature i sunčano vreme odjednom zamenio mrak sa pljuskom i olujom.

Prema zvaničnim informacijama, nadležne službe su odmah izašle na teren kako bi uklonile oborene grane i drveće, a u ovim incidentima nije bilo povređenih lica.

Autor: D.S.

#Mali park Čačak

#Nevreme

#Oluja

#Osnovna škola Milica Pavlović

#oboreno drveće

#vremenska nepogoda

#Čačak

#Čačak nevreme

POVEZANE VESTI

Društvo

OLUJNI VETAR NOSIO SVE PRED SOBOM, ČUPAO DRVEĆE IZ KORENA: Prve slike! Nevreme napravilo haos u Čačku i Mrčajevcima (FOTO)

Društvo

JEZIVI SNIMCI! PAO KRAN NA NOVOM BEOGRADU! Snažan vetar oborio čeličnu kontstrukciju, NA SREĆU nema povređenih (VIDEO)

Društvo

VETAR ČUPAO STABLA, GRAD LOMIO FASADE - Stravično nevreme pogodilo Vojvodinu (FOTO+VIDEO)

Društvo

SILOVIT VETAR NOSIO KROV PREKO 50 METARA! Zastrašujući prizori u Čačku: Olujno nevreme pustošilo sve pred sobom, meštani nisu znali šta ih je snašlo

Društvo

Dramatičan prizor! Jezivo nevreme pogodilo Beograd: Munje paraju nebo, ljudi beže sa ulica, a snažan vetar nosi sve pred sobom - Krenuo i pljusak, pre

Društvo

Vetar čupao drveće iz korena: Zapadnu Srbiju pogodilo ŽESTOKO NEVREME, oko 2.000 ljudi ostalo bez struje (FOTO)