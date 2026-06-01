NEVREME PROTUTNJALO KROZ ČAČAK! Za pola sata nastao potop, vetar lomio i čupao drveće u krugu škole i u prometnom parku! (VIDEO/FOTO)

Jako nevreme praćeno obilnom kišom i olujnim vetrom, koje je danas pogodilo Čačak, napravilo je materijalnu štetu na nekoliko lokacija u gradu, oborivši delove drveća u dvorištu jedne osnovne škole i u popularnom gradskom parku. Na sreću, povređenih nema.

U dvorištu Osnovne škole "Milica Pavlović", usled snažnih udara vetra, odlomio se veliki deo drveta koji je pao unutar školskog kompleksa, gde se inače svakodnevno okuplja veliki broj dece.

Slična situacija zabeležena je i u Malom parku na Trgu Đure Salaja, gde se takođe odlomio masivni deo stabla. Reč je o jednom od najprometnijih delova Čačka, koji se nalazi u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga, autobuske stanice i jednog od najvećih stajališta gradskog prevoza, pa je prava sreća što u trenutku pada niko nije prolazio stazom.

Upravo nas izubija grad i nevreme. Sve se odigralo u 10 minuta. #Čačak pic.twitter.com/9z8NIqooxv — Slavica Petrovska (@SlavicaPetrovs1) 22. јул 2023.

Ono što je posebno iznenadilo Čačane jeste brzina kojom se vreme promenilo – preokret se dogodio u svega pola sata, kada je tropske temperature i sunčano vreme odjednom zamenio mrak sa pljuskom i olujom.

Prema zvaničnim informacijama, nadležne službe su odmah izašle na teren kako bi uklonile oborene grane i drveće, a u ovim incidentima nije bilo povređenih lica.

