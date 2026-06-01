GRAD ŠABAC OBELEŽIO SVOJU SLAVU: Održana litija na centralnim gradskim ulicama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Grad Šabac obeležio je Druge Trojice, slavu grada. Nakon bogosluženja u Sabornom hramu „Svetih apostola Petra i Pavla“, po tradiciji je održana litija centralnim gradskim ulicama.

Kolona vernika zaustavila se ispred zgrade Gradske uprave, gde su episkop šabački Jerotej i gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić prelomili slavski kolač. U litiji su učestvovali predstavnici javnih preduzeća i ustanova, sportskih klubova, folklornih društava, kao i nekoliko stotina građana.

Među okupljenima bio je i Nenad Petrović, koji ističe da sa porodicom redovno učestvuje u obeležavanju gradske slave.

– Svake godine sam sa porodicom na litiji. Poštujemo slavu grada, kao što u našem domu proslavljamo Svetog Nikolu. Važno je da negujemo veru i tradiciju – kaže Petrović.

Među vernicima bila je i Nikolina Todorović sa jednogodišnjom ćerkom. Ona smatra da je očuvanje običaja i verskih vrednosti važno od najranijeg detinjstva.

– Decu od malih nogu treba vaspitavati u duhu pravoslavlja kako bi upoznala, cenila i poštovala naše običaje i tradiciju – kaže Nikolina.

Ovogodišnja litija još jednom je okupila veliki broj građana svih generacija, potvrđujući da se tradicija obeležavanja gradske slave u Šapcu brižljivo čuva i prenosi na mlađe naraštaje.

Autor: Jovana Nerić

