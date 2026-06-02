NAJVEĆA TAJNA BIVŠE JUGOSLAVIJE: Tito sazidao podzemni grad za smak sveta – koštao milijarde, a radnike dovodili sa POVEZIMA PREKO OČIJU!

Na prvi pogled, to je samo obična kuća uz reku, gotovo potpuno neprimetna među zelenilom i planinama Hercegovine. Ipak, ništa na površini ne odaje utisak da se upravo iza tih vrata krije jedna od najvećih i najskupljih tajni bivše Jugoslavije – podzemni grad građen za slučaj "kraja sveta".

Duboko ispod planine kod Konjica, u Bosni i Hercegovini, nalazi se tajni atomski bunker nekadašnje SFRJ, zvanično poznat pod šifrom ARK D-0, ili jednostavno – Titov bunker. Decenijama je njegovo postojanje bilo strogo čuvana državna tajna, a javnost je tek nakon raspada Jugoslavije saznala šta se zapravo krije iza naizgled običnog objekta pored puta.

Gradio se punih 26 godina za nuklearnu apokalipsu

Bunker je građen punih 26 godina – od 1953. do 1979. godine, u vreme najžešćih tenzija Hladnog rata i konstantnog straha od nuklearne katastrofe. Ideja vojnopolitičkog vrha bila je jednostavna, ali zastrašujuća: ako izbije atomska apokalipsa, upravo ovde je trebalo da se sklone tadašnji predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito, državni vrh i vrhovna vojna komanda.

Kompleks je projektovan da primi oko 350 odabranih ljudi koji bi nastavili da upravljaju zemljom čak i kada bi svet iznad njih bio potpuno razoren.

Da ništa ne bi izazvalo sumnju, ulazi u bunker bili su pažljivo kamuflirani objektima koji su izgledali kao obične vikendice. Pravi kompleks nalazio se stotinama metara unutar planine, na dubini od čak 280 metara. Prostire se na više od 6.000 kvadratnih metara i povezan je lavirintima hodnika, komandnih soba, konferencijskih sala, spavaonica, medicinskih blokova i luksuznog rezidencijalnog dela.

Autonoman život pod zemljom do šest meseci

Unutar ovog podzemnog džina sve je bilo podređeno surovom preživljavanju. Bunker poseduje sopstvene rezervoare za vodu i gorivo, napredne ventilacione sisteme, klimatizaciju, ogromna skladišta hrane i medicinske zalihe dovoljne da izolovani ljudi unutra provedu i do šest meseci bez ikakvog kontakta sa spoljnim svetom.

Temperatura u objektu je konstantno održavana između 21 i 23 stepena Celzijusa, kako bi uslovi za život i rad elektronskih uređaja bili stabilni čak i u slučaju direktnog nuklearnog udara.

Radnici dolazili sa povezima preko očiju, za lokaciju znalo samo 16 ljudi

Ono što najviše fascinira jeste nivo tajnosti koji je pratio ovaj projekat vredan milijarde dolara. Prema dostupnim istorijskim podacima, po završetku izgradnje 1979. godine, za tačnu lokaciju i namenu bunkera znalo je svega 16 ljudi u celoj državi – isključivo sam Tito i nekoliko najpoverljivijih generala.

Pojedini istorijski izvori navode i podatak da su građevinski radnici tokom decenija rada dovođeni na gradilište sa povezima preko očiju, kako nikada ne bi mogli da rekonstruišu mapu i lokaciju ovog objekta.

Iako je izgradnja završena samo godinu dana pre Titove smrti, maršal ovaj bunker nikada nije iskoristio. Ironično, objekat pravljen kao utočište za treći svetski rat ostao je potpuno netaknut i tokom ratnih sukoba devedesetih godina, kada su mnogi drugi vojni kompleksi bivše Jugoslavije uništeni.

Danas je bunker otvoren za turističke posete i predstavlja jedinstvenu kombinaciju istorijskog muzeja i prostora za izložbe savremene umetnosti. Posetioci mogu uživo da vide autentične Titove prostorije, crvene telefone, stare vojne mape i enterijer koji izgleda tako očuvano, kao da su ga oficiri napustili tek juče.

Autor: D.S.