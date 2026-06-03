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POPALJENI ALARMI, BEOGRAD NA NAJJAČEM UDARU: RHMZ izdao hitna upozorenja zbog nevremena koje će danas protutnjiti kroz Srbiju

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

Posle podne, uveče i tokom noći očekuje se veoma nestabilno vreme sa kišom, grmljavinom i lokalnim nepogodama.

Kiša, pljuskovi sa grmljavinom, grad i jak vetar očekuju se danas posle podne, uveče i tokom noći u većem delu Srbije, zbog čega je na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na grmljavinske nepogode.

Posebno nestabilno vreme očekuje se na području Beograda, gde lokalno može pasti veća količina kiše za kratko vreme, uz pojavu grada i jakih udara vetra u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Narandžasti meteoalarm danas je na snazi u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju, što ukazuje na potencijalno opasne vremenske prilike.

Prema upozorenju RHMZ-a, pljuskovi i grmljavina koji se očekuju širom Srbije do 4. juna ponegde će biti praćeni gradom i količinom padavina većom od 20 milimetara za kratko vreme.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Meteorolozi navode da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred, u zavisnosti od razvoja vremenskih prilika.

Autor: A.A.

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