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Vlada Srbije prelomila: Ovo je nova cena hleba

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Hleb "Sava" i dalje će se prodavati po ceni od 65 dinara, odlučila je Vlada Srbije.

Na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojena je i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, sa ciljem zaštite životnog standarda stanovništva.

Uredbom je potvrđeno da cena ovog osnovnog životnog proizvoda ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.

Vlada navodi da se mera zadržava kako bi se očuvala dostupnost osnovnih prehrambenih proizvoda svim građanima i ublažio uticaj troškova života na kućne budžete.

Autor: Pink.rs

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