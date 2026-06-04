Vlada Srbije prelomila: Ovo je nova cena hleba

Hleb "Sava" i dalje će se prodavati po ceni od 65 dinara, odlučila je Vlada Srbije.

Na današnjoj sednici Vlade Srbije usvojena je i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, sa ciljem zaštite životnog standarda stanovništva.

Uredbom je potvrđeno da cena ovog osnovnog životnog proizvoda ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.

Vlada navodi da se mera zadržava kako bi se očuvala dostupnost osnovnih prehrambenih proizvoda svim građanima i ublažio uticaj troškova života na kućne budžete.

Autor: Pink.rs