AKTUELNO

Društvo

OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati dizel i benzin

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće nepromenjene u narednih sedam dana i litar dizela će i dalje koštati 222 dinara, a benzina 196 dinara.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Autor: Marija Radić

#Benzin

#Dizel

#Srbija

#cene goriva

#petak

POVEZANE VESTI

Društvo

Nove cene goriva! Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih 7 dana

Društvo

Objavljene NOVE CENE goriva: Evo koliko će koštati benzin i dizel narednih 7 dana

Društvo

OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih dana plaćati dizel i benzin

Društvo

Ovo su nove cene goriva! Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih dana

Društvo

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo u narednih sedam dana plaćati benzin i dizel

Društvo

Objavljene nove cene goriva: Evo koliko će narednih sedam dana koštati benzin i dizel