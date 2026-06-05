OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo narednih sedam dana plaćati dizel i benzin

Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće nepromenjene u narednih sedam dana i litar dizela će i dalje koštati 222 dinara, a benzina 196 dinara.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Autor: Marija Radić