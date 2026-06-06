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TRKA JE POČELA! Željko Mitrović gleda spektakl iz prvih redova, zatim ga očekuje LUDA NOĆ, pa nastavak HUMANITARNE AKCIJE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Kvalifikacije za Veliku nagradu Monaka, zvanično su počele, a među brojnim poznatim zvanicama i ljubiteljima Formule 1 našao se i vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović.

Željko Mitrović se oglasio na Instagramu i to sa tribina, poručivši da ga očekuje još jedna „luda noć“, kao i susret sa sedmostrukim svetskim šampionom Luisom Hamiltonom na koktelu uoči glavnih događaja vikenda.

- Počelo je! Treba preživeti još jednu ludu noć, večeras ću se videti i sa Hamiltonim na koktelu, svakako će pobediti jedan od ove četvorice Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes) i Max Verstappen (Red Bull), tako bar kaže moj AI model Prorok, videćemo sutra! P.S. Žurim u Beograd jer me čeka desetak porodica da im pomognem! Stižeeeeeem - napisao je Mitrović u svojoj objavi.

U objavi je istakao i da je njegov AI model Prorok prognozirao da će pobednik trke biti jedan od vodećih vozača današnjice – Lekler, Hamilton, Antoneli, Rasel ili Ferštapen.

Velika nagrada Monaka važi za jednu od najvažnijih i najzahtevnijih trka u kalendaru Formule 1. Ulična staza kroz Monte Karlo poznata je po uskim krivinama, malom prostoru za preticanje i velikom značaju kvalifikacija, zbog čega se svake godine smatra jednim od vrhunaca sezone.

Trka za Veliku nagradu Monaka vozi se u nedelju od 15 sati.

Mitrović je u objavi dodao i da se nakon Monaka vraća u Beograd, gde ga, kako je naveo, očekuju humanitarne aktivnosti i pomoć porodicama kojima je podrška potrebna.

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Autor: Marija Radić

#AI

#Formula 1

#Monako

#Monte Karlo

#prorok

#trka

#Željko Mitrović

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