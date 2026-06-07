DOKAZ DA DRŽAVA BRINE O NATALITETU: Za trojke sa juga Srbije više od 3.000.000 dinara pomoći, a za novo porodilište u Nišu čak 75.000.000 evra!

Lepe vesti sa juga Srbije!

Vranjanka Anđela Mitić (28) donela je na svet trojke – tri prelepe devojčice Vasiliju, Veru i Vidu, a ovaj neverovatan događaj lekari opravdano nazivaju pravim malim čudom. Naime, od 1970. godine u ovom delu Srbije zabeleženo je svega dvadesetak ovakvih porođaja, a posebnu težinu ima činjenica da je hrabra Anđela zatrudnela i porodila se potpuno prirodnim putem!

Majka i bebe se trenutno nalaze u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. Devojčice su na svet stigle sa nešto manje od dva kilograma, zbog čega su trenutno na odeljenju neonatologije kako bi još malo ojačale pre odlaska kući u porodično okruženje.

Lekari poručuju: "Ovo je pravo čudo!"

Načelnik intenzivne nege Dečje klinike, dr Dejan Milojević, ističe da se čeka da bebe dostignu bezbednu težinu od 2.000 grama kako bi ponosna majka mogla da ih povede kući. Da je reč o vanserijskom događaju, potvrdio je i direktor UKC Niš, dr Milan Lazarević:

"Bebe su dobro, sve protiče kako treba. Usudio bih se da kažem, iako sam lekar i bavim se naukom, da je ovo ipak pravo malo čudo. U ovom slučaju sve se dogodilo potpuno prirodno, što je veoma retko", poručio je dr Lazarević.

Konkretna i snažna podrška države za podsticaj nataliteta



Rođenje Vasilije, Vere i Vide primer je kako država kroz konkretne, sistemske mere stoji uz roditelje i pruža im punu finansijsku sigurnost od prvog dana. Kao dokaz da je briga o porodici i rađanju apsolutni prioritet Republike Srbije, porodica Mitić će ostvariti pravo na ozbiljan paket finansijske podrške koji je država obezbedila za mlade parove:

- 500.000 dinara – kao jednokratna novčana pomoć za rođenje prvog deteta.

- 600.000 dinara – kao direktna podrška za drugo dete.

Preko 2.000.000 dinara – za treće dete, koji će se isplaćivati na rate, pružajući dugoročnu stabilnost porodici dok devojčice rastu.

Ova kombinacija direktne pomoći roditeljima i kapitalnih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu jasno pokazuje rešenost države da stvori najbolje uslove za opstanak i razvoj mladih porodica na jugu Srbije.

Stiže porodilište od 75 MILIONA EVRA! Kamen temeljac već ovog leta

Srećnu majku obišli su gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i direktor UKC-a Milan Lazarević. Pavlović je podsetio da UKC Niš pokriva čak dva miliona ljudi sa juga Srbije i najavio istorijski projekat – izgradnju potpuno novog, najsavremenijeg porodilišta!

"Kamen temeljac očekujemo već ovog leta, nakon završetka tenderskog postupka. To će biti zgrada od preko 50.000 kvadrata sa najsofisticiranijom opremom, a čitav projekat koštaće više od 75 miliona evra, uz veliku podršku predsednika Aleksandra Vučića i Ministarstva za javna ulaganja", najavio je Pavlović, dodajući da su mladim porodicama, pored radnih mesta, preko potrebni vrhunsko zdravstvo i uslovi da ostanu na jugu Srbije.

Autor: D.S.