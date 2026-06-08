Važna informacija za građane Čačka: Tiče se vode, evo da li sme da se koristi za piće

Građani Čačka mogu bez ograničenja da koriste vodu iz gradskih vodovoda za piće, pripremu hrane i održavanje lične i opšte higijene, navodi se u saopštenju Javno komunalnog preduzeća za "Vodovod" Čačak.

U saopštenju se navodi da je na osnovu rezultata koje je Zavod za javno zdravlje Čačak dostavilo Sanitarnoj inspekciji potvrđena zdravstvena ispravnost vode, čime su stečeni uslovi za zabranu korišćenja vode, a koja je na snazi od 25. maja.

Zavod za javno zdravlje Čačak takođe je nadležnim institucijama dostavio mišljenje da je i voda iz gradskog vodovoda JKP „Komunalac” Lučani ispravna za piće, pripremu i promet hrane.

Autor: S.M.