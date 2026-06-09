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SRBIJA NA UDARU TRI OPASNE POJAVE! Upaljen narandžasti meteoalarm, RHMZ će izdavati hitna upozorenja sat, dva ranije

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

U noći između srede i četvrtka u Vojvodini, a u četvrtak tokom dana i u ostalim krajevima osetnije - zahlađenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju u sredu i četvrtak u Srbiji. Zbog toga su upaljeni i meteoalarmi i to u većem delu Srbiju narandžaste boje što znači da je vreme opasno. U više delova zemlje, na snazi su upozorenja zbog čak tri opasne pojave. Zbog najavljenog nevremena, RHMZ saopštava da će hitna upozorenja za konkretne lokacije izdavati sat do dva ranije.

Foto: Tanjug/BRANKO LUKIĆ

Kako se navodi u vremenskoj prognozi RHMZ, nevreme će najpre u sredu posle podne, kao lokalna pojava, zahvatiti brdsko-planinske predele Srbije, dok se u noći između srede i četvrtka očekuje u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske.

Dodaje se da će u četvrtak, 11. juna nevreme tokom dana zahvatiti centralnu i južnu Srbiju.

RHMZ će slati hitna upozorenja sat, dva ranije

Hitna upozorenja za konkretne lokacije, navodi RHMZ, biće izdavana jedan do dva sata ranije.

Grmlјavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se:

- u sredu (10.06.) posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, kao lokalna pojava

- u toku noći između srede i četvrtka (10/11.06.) u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmlјavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske

- u četvrtak (11.06.) tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji

Foto: Pixabay.com

Upaljeni meteoalarmi: Danas zbog vrućine, sutra i u četvrtak zbog tri opasne pojave

U Srbiji je danas na snazi žuti meteoalarm zbog visokom tempetratura.

Kako navodi RHMZ u prognozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno.

Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak. Vetar slab i umeren jugoistočni.

Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena Celzijusa.

A onda sledi obrt! U noći između srede i četvrtka u Vojvodini, a u četvrtak tokom dana i u ostalim krajevima osetnije - zahlađenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

Vremenska prognoza za Srbiju za sredu, 10. jun: Vruće, ali i pljuskovi i grad

U sredu (10.06.)u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima.

Vetar će biti slab i umeren, različitih smerova, pri plјusku jak.

Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepeni Celzijusa. U toku noći u Vojvodini jače naoblačenje s kišom, plјuskovima, grmlјavinom i lokalnim grmlјavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Prema aktuelnoj prognozi i kako se može videti na mapi meteoalarma, sutra je pola Srbije u žutom, a pola u narandžastom i to uglavnom zbog dve pojave - visokih temperatura i grmljavine.

Narandžasta označava jači intenzitet pojava zbog kojih treba da budemo na oprezu. Tako se u objašnjenju RHMZ navodi:

Lokalna pojava grmljavine sa gradom

Uticaj: Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koja koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima.

Maksimalna temperatura više od 32 stepena Celzijusa

Uticaj: Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.

Vremenska prognoza za Srbiju za četvratak, 11. jun: Jače naoblačenje i osetniji pad temperature

U četvrtak se nevreme pojačava.

- Naoblačenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom sa severozapada Srbije u četvrtak (11.06.) će se proširiti i na ostale krajeve uslovlјavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmlјavinske nepogode - grad i olujni vetar - koje se rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji - upozorava RHMZ.

Foto: Tanjug

U upozorenju konkretno za četvrtak se navodi sledeće:

Lokalna pojava grmljavine sa gradom

Uticaj: Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koja koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intezivnim pljuskovima.

Udari vetra jači od 60 kilometara na sat

Uticaj: Moguće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima), štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana), problemi u građevinarstvu - naročito u radu sa kranovima, indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju (šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja), moguće su štete i u poljoprivredi (posebno su ugroženi plastenici, voćarstvo i vinogradarstvo). Uticaji se odnose na dobro i redovno održavane objekte tvrde građe, zdravo drveće i slično.

Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina veća od 10 l/m² u periodu do 3 sata

Uticaj: Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima, problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na imovini i povređivanje ljudi.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vremenska prognoza za Srbiju za petak, 12. jun

U petak (12.06.) biće promenlјivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje još ujutro na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umeren i jak, na istoku povremeno i olujni severozapadni vetar. Dnevne temperature od 20 do 24 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju za vikend i od nedelje

Za dane vikenda i u ponedelјak (13 - 15.06.) sveža jutra uz maksimalne temperature i dalјe ispod proseka - u intervalu od 22 do 26 stepeni - a promenlјiva oblačnost usloviće prolazno kratkotrajnu kišu ili plјusak, u subotu (13.06.) prvo u Vojvodini, a u nedelјu (14.06.) i u oblastima južnije od Save i Dunava. I dalјe će duvati umeren i jak severozapadni vetar.

U utorak i sredu (16 - 17.06.) biće pretežno sunčano uz porast temperature.

Autor: Jovana Nerić

#Kiša

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#RHMZ

#Vremenska prognoza

#grmljavina

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