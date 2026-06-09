SRBIJA NA UDARU TRI OPASNE POJAVE! Upaljen narandžasti meteoalarm, RHMZ će izdavati hitna upozorenja sat, dva ranije

U noći između srede i četvrtka u Vojvodini, a u četvrtak tokom dana i u ostalim krajevima osetnije - zahlađenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju u sredu i četvrtak u Srbiji. Zbog toga su upaljeni i meteoalarmi i to u većem delu Srbiju narandžaste boje što znači da je vreme opasno. U više delova zemlje, na snazi su upozorenja zbog čak tri opasne pojave. Zbog najavljenog nevremena, RHMZ saopštava da će hitna upozorenja za konkretne lokacije izdavati sat do dva ranije.

Kako se navodi u vremenskoj prognozi RHMZ, nevreme će najpre u sredu posle podne, kao lokalna pojava, zahvatiti brdsko-planinske predele Srbije, dok se u noći između srede i četvrtka očekuje u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske.

Dodaje se da će u četvrtak, 11. juna nevreme tokom dana zahvatiti centralnu i južnu Srbiju.

RHMZ će slati hitna upozorenja sat, dva ranije

Hitna upozorenja za konkretne lokacije, navodi RHMZ, biće izdavana jedan do dva sata ranije.

Grmlјavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se:

- u sredu (10.06.) posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, kao lokalna pojava

- u toku noći između srede i četvrtka (10/11.06.) u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmlјavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske

- u četvrtak (11.06.) tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji

Upaljeni meteoalarmi: Danas zbog vrućine, sutra i u četvrtak zbog tri opasne pojave

U Srbiji je danas na snazi žuti meteoalarm zbog visokom tempetratura.

Kako navodi RHMZ u prognozi, danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno.

Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak. Vetar slab i umeren jugoistočni.

Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena Celzijusa.

A onda sledi obrt! U noći između srede i četvrtka u Vojvodini, a u četvrtak tokom dana i u ostalim krajevima osetnije - zahlađenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom.

Vremenska prognoza za Srbiju za sredu, 10. jun: Vruće, ali i pljuskovi i grad

U sredu (10.06.)u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima.

Vetar će biti slab i umeren, različitih smerova, pri plјusku jak.

Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepeni Celzijusa. U toku noći u Vojvodini jače naoblačenje s kišom, plјuskovima, grmlјavinom i lokalnim grmlјavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

Prema aktuelnoj prognozi i kako se može videti na mapi meteoalarma, sutra je pola Srbije u žutom, a pola u narandžastom i to uglavnom zbog dve pojave - visokih temperatura i grmljavine.

Narandžasta označava jači intenzitet pojava zbog kojih treba da budemo na oprezu. Tako se u objašnjenju RHMZ navodi:

Lokalna pojava grmljavine sa gradom

Uticaj: Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koja koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima.

Maksimalna temperatura više od 32 stepena Celzijusa

Uticaj: Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.

Vremenska prognoza za Srbiju za četvratak, 11. jun: Jače naoblačenje i osetniji pad temperature

U četvrtak se nevreme pojačava.

- Naoblačenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom sa severozapada Srbije u četvrtak (11.06.) će se proširiti i na ostale krajeve uslovlјavajući osetniji pad temperature, ali i lokalne grmlјavinske nepogode - grad i olujni vetar - koje se rano ujutro očekuju u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji - upozorava RHMZ.

U upozorenju konkretno za četvrtak se navodi sledeće:

Lokalna pojava grmljavine sa gradom

Uticaj: Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koja koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intezivnim pljuskovima.

Udari vetra jači od 60 kilometara na sat

Uticaj: Moguće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima), štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana), problemi u građevinarstvu - naročito u radu sa kranovima, indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju (šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja), moguće su štete i u poljoprivredi (posebno su ugroženi plastenici, voćarstvo i vinogradarstvo). Uticaji se odnose na dobro i redovno održavane objekte tvrde građe, zdravo drveće i slično.

Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina veća od 10 l/m² u periodu do 3 sata

Uticaj: Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima, problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na imovini i povređivanje ljudi.

Vremenska prognoza za Srbiju za petak, 12. jun

U petak (12.06.) biće promenlјivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima uz prestanak padavina. Kiša se očekuje još ujutro na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće umeren i jak, na istoku povremeno i olujni severozapadni vetar. Dnevne temperature od 20 do 24 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju za vikend i od nedelje

Za dane vikenda i u ponedelјak (13 - 15.06.) sveža jutra uz maksimalne temperature i dalјe ispod proseka - u intervalu od 22 do 26 stepeni - a promenlјiva oblačnost usloviće prolazno kratkotrajnu kišu ili plјusak, u subotu (13.06.) prvo u Vojvodini, a u nedelјu (14.06.) i u oblastima južnije od Save i Dunava. I dalјe će duvati umeren i jak severozapadni vetar.

U utorak i sredu (16 - 17.06.) biće pretežno sunčano uz porast temperature.



Autor: Jovana Nerić