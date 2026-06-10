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'LJUBAV I PAŽNJA SU ZA NJIH NAVREDNIJE I NAJVAŽNIJE' Likovni konkurs 'INKLUZIVNA SRBIJA' predstavljen u Somborskim školama

Izvor: Pink.rs/Vojvođanski, Foto: Centar inkluzivna Srbija ||

Centar „Inkluzivna Srbija“ treću godinu zaredom realizuje istoimeni likovni konkurs, namenjen učenicima nižih razreda osnovnih škola, sa ciljem da se kroz umetnički izraz podstaknu razumevanje inkluzije, poštovanje različitosti i razvoj vrednosti zajedništva.

Tako su danas, u cilju promocije likovnog konkursa i podsticanja učenika da se uključe u njegovu realizaciju, u ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ i Osnovnoj školi „Dositej Obradović“, organizovane edukativne i promotivne aktivnosti posvećene temama inkluzije i poštovanju različitosti.

Koordinatorka centra „Inkluzivna Srbija“ Jovana Lebović, istakla je da je ovaj program bio prilika i da se podseti na to da su pre svega ljubav i pažnja najvažnije.

– Došli smo da se s decom družimo, da crtamo, da im posvetimo ovaj dan, jer mislimo da su pre svega ljubav i pažnja za njih najvrednije i najvažnije. Centar „Inkluzivna Srbija“ ima već treću godinu zaredom konkurs na temu inkluzije, gde crtamo i gde sa decom na kreativan i zabavan način razmatramo šta je to inkluzija i želimo da im utemeljimo od ranih nogu koliko je važno da razumeju i da podrže inkluziju u svakom smislu te reči – rekla je Lebović.

Tokom programa u ove dve somborske škole realizovan je niz aktivnosti, kao što su održavanje interaktivnog časa na temu inkluzije, postavljanje mini izložbe radova sa prethodnih konkursa, podela informativnih flajera i razgovor sa učenicima o značaju inkluzije i poštovanju različitosti.

Ispred lokalne samouprave, promociji likovnog konkursa „Inkluzivna Srbija“ prisustvovale su većnica za oblast kulture i obrazovanja Jasmina Ilić i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Marija Jerković.

Autor: Jovana Nerić

#Jovana Lebović

#inkluzivna srbija

#likovni konkurs

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