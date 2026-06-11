Tlo se ne smiruje: Još jedan zemljotres u Srbiji

Dva zemljotresa registrovana su jutros na području Sokobanje u razmaku od oko pola sata, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Prvi zemljotres, jačine tri stepena po Rihteru, registrovan je u 9.21 čas, na dubini od dva kilometra.
Drugi potres, jačine 1,8 stepeni po Rihteru, zabeležen je oko pola sata kasnije.
Za sada nema informacija o eventualnoj šteti.
Potresi ove jačine, prema dosadašnjim podacima, ne mogu da izazovu značajnija oštećenja.
Podsetimo, sinoć nešto posle 21 čas zemljotres je registrovan i na području Kragujevca.
Autor: S.M.