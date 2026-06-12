ALERGIJE SE POJAVLJUJU I U ZRELIM GODINAMA Savet stručnjaka: Prvo uradite kožne testove, pa antigen iz krvi

Nije retkost da se u zrelim životnim godinama razvije alergija. Na osnovu simptoma, lekar će svakako odrediti terapiju, ali nije nevažno da se utvrdi koji alergen uzrokuje tegobe, jer njegovo izbegavanje, kada je moguće, podjednako je bitna mera u lečenju.

Doktorka Marijana Milić, specijalista pneumoftiziologije Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu kaže da je najbitnije precizno da se utvrdi uzrok tegoba, kada je o alergiji na hranu reč:

- Tako omogućavamo pacijentu da navedene alergene izbegava. Klasičan primer je ako pacijent zna da je alergičan na kikiriki, on ga neće jesti, ali neće jesti ni sve one proizvode u kojima ima kikirija, jer imamo širok spektar namirnica u kojima se može naići na alergen.

U ovo doba godine najveći je broj pacijenata koji imaju simptome usled alergena koji se udišu - polena, buđi, prašine.

- U osnovi simptomi alergija na inhalatorne alergene su slični bez obzira da li ih izazivaju polenovi, buđ, prašina - kaže dr Milić. - Najčešća manifestacija alergija na inhalatorne alergene je alergijski rinitis koji je praćen svrabom nosa, očiju, kijanjem u salvama, vodenastom sekrecijom iz nosa. U slučaju postojanja alergijske astme kliničkom slikom dominira otežano disanje i sviranje u grudima. U slučaju kožnih manifestacija u smislu koprivnjače na koži postoji ospa. Kada pričamo o alergiji na hranu simptomi mogu da budu raznoliki - od gastrointestinalnih tipa mučnina, povraćanje, nadutost, dijareja pa sve do ozbiljnih manifestacija u vidu gušenja i anafilaktičkih reakcija. Terapija bilo koje od ovih manifestacija alergija je usko specifična i u osnovi zasnovana na primeni antihistaminika ali i drugih usko specifičnih lekova.

Preplitanje simptoma

NA pitanje kako razlikovati alergijske simptome od simptoma prehlade, virusne infekcije ili intolerancije na hranu, doktorka Milić kaže:



- Nekada je jako teško napraviti razliku između alergije, infekcije, intolerancije. U svakom slučaju neophodno je što pre javiti se lekaru koji će usko specifičnim analizama napraviti razliku i postaviti dijagnozu. Kasnije, pacijenti sami dovoljno upoznaju svoju bolest da relativno lako i sigurno prave razliku između alergijskih manifestacija i infektivnih stanja.

Bez obzira na to o kom tipu alergije je reč, kožni testovi su dobar dijagnostički alat kojim se utvrđuje koji alergen uzrokuje rekciju organizma.

- Kožni ili prick testovi za ispitivanje alergija su relativno pouzdani, mada imaju i svoje nedostatke - kaže naša sagovornica. - Prick testovi su klasični kožni testovi gde se grebanjem površnog sloja kože alergen ubacije i meri se lokalna reakcija na njega. Jako je bitno da je pacijent adekvatno pripremljen u smislu da nije pod antihistaminicima, da nije u akutnoj infekciji, i da je koža bez oštećenja.

Doktorka Milić ističe da se precizniji nalazi dobijaju analizom krvi, odnosno merenjem nivoa specifičnih IgE na određenje alergene, što predstavlja lakšu i pouzdaniju metodu za pacijenta, ali nažalost skuplju i zahtevniju metodu za izvođenje:

- U svakom slučaju prvi korak u ispitivanju alergije jesu kožni testovi. Kada se dobiju rezultati kožnih testova nakon toga odlučujemo da li idemo na usko specifična merenja IgE u krvi ili ne, zavisi od brojnih faktora i definitivno je individualna odluka lekara.

Jednom urađeno testiranje koje otkriva koji alergen uzrokuje tegobe, ne mora da bude dovoljno.

Prema rečima naše sagovornice, tokom života može da se menja i stepen alergije i vrsta alergije. Sve su to stanja koja zavise od trenutnog imuniteta ali i od dužine izlaganja i stepena jačine alergena.

Autor: D.Bošković