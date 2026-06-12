OVO SE NIJE DESILO MESECIMA: Pojeftinili benzin i dizel!

Objavljene su nove cene goriva u Srbiji koje će važiti do petka, 19. juna 2026.

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 220 dinara za litar, a benzina 194 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, obe vrste derivata pojeftinile su za dva dinara.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 19. juna 2026. godine.

Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi.

Kako se navodi, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije.

Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je država postigla dogovor s mađarskim MOL-om o Naftnoj industriji Srbije. Govoreći o daljim koracima u ovom kompleksnom procesu, ministarka je naglasila da je srpska strana ispunila sve svoje obaveze, zaštitila nacionalne interese i da sada konačan ishod zavisi isključivo od glavnih aktera potencijalne kupoprodaje.

- Mi smo naš posao završili. Sada je sve u rukama ruske i mađarske strane, odnosno da oni postignu sporazum o izlasku ruskog vlasništva i da to američka administracija i odobri.

Autor: D.Bošković