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OPASNO NEVREME STIŽE U SRBIJU! RHMZ popalio alarme i izdao hitno upozorenje: Na udaru Beograd i više regiona - evo KAD ĆE UDARITI

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Pixabay.com ||

U drugom delu dana očekuju se nestabilnosti sa pljuskovima i grmljavinom, lokalnim gradom i jakim vetrom, uz premeštanje olujnog sistema iz Vojvodine ka Beogradu i centralnoj Srbiji.

U nedelju se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama, posebno u drugom delu dana i uveče. U periodu od oko 17 do 21 čas prognozira se formiranje linijskog grmljavinskog sistema koji će najpre zahvatiti Vojvodinu.

Tokom večeri sistem će se premeštati ka Beogradu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, kao i Borskom, Braničevskom i Zaječarskom okrugu, a zatim dalje ka Rumuniji i Bugarskoj.

Očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno i pojava grada i olujnog vetra sa udarima i preko 60 kilometara na sat. U Beogradu su mogući kratkotrajno jači pljuskovi sa grmljavinom, gradom i jakim vetrom.

Tokom noći ka ponedeljku očekuje se postepeno slabljenje padavina i smanjenje rizika od nepogoda. Narandžasti meteo-alarm biće na snazi u Beogradu, Bačkoj, Banatu i Sremu.

Autor: D.Bošković

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