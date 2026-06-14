OLUJA OBORILA SEMAFOR U NOVOM SADU, GRAD PADA ŠIROM VOJVODINE: Nevreme pravi haos u Srbiji, evo gde se dalje kreću nepogode (VIDEO)

Snažne vremenske nepogode, koje su ranije tokom dana najavljene, stigle su u Srbiju.

Jak i intenzivan pljusak praćen krupnim gradom zahvatio je područja oko Subotice, a prema prognozama, tokom večernjih sati mogao bi da se proširi na veći deo Srbije.

Preko teritorije Bačke Topole prešle su dve snažne oluje, javlja Hailz Srbija. Istočnije od naselja zabeležen je grad prečnika do 4 cm. Najjača oluja koja je prošla jugozapadno od Subotice, ulaskom u Severnobanatski okrug, pokazuje znake slabljenja usled ulaska u suvlje vazdušne uslove.

Nove oluje u fazi jačanja nalaze se u Hrvatskoj, zapadno od Sombora. U zapadnom delu Vojvodine prisutna je nestabilna vazdušna masa, a oluje koje se budu kretale preko ovog područja ka jugoistoku mogu proizvesti krupan grad prečnika i do 5 cm, kao i orkanske udare vetra.

Krupan grad zabeležen je u Novom Bečeju.

Vetar je oborio semafor na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu.

U Subotici je zabeležen jak pljusak.

Tako je u Tavankutu zabeležen jak krupan grad koji je u velikim količinama padao na tom području.

Takođe, krupan grad zabeležen je i u Bajmoku, u Severnobačkom okrugu.

Objavljena je i fotografija nevremena koje stiže iz Mađarske.

Snažan grad zabeležen je i u Mišićevu.

Snažni grmljavinski sistemi sa obilnim padavinama prethodno su se kretali preko Mađarske, kao i severnih i istočnih delova Hrvatske, a očekuje se njihovo dalje premještanje ka severnim i severozapadnim delovima Srbije, gde će Vojvodina prva biti na udaru.

U kasnijim popodnevnim i večernjim satima nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom zahvatiće veći deo severne i severozapadne Srbije, posebno Vojvodinu, Podrinje i Mačvu. Tokom večeri padavine će se širiti i na šire područje Beograda, sever Šumadije, Pomoravlje, Podunavlje i Braničevski okrug.

U ovim područjima očekuju se izražene grmljavinske oluje, uz mogućnost pojave grada i jakih udara vetra. Lokalno, u veoma kratkom vremenskom periodu, može pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Na severu Bačke, tokom noći između nedelje i ponedeljka, kao i u ponedeljak ujutru, prognoziraju se obilne padavine, pri čemu bi količina kiše mogla dostići i više od 50 litara po kvadratnom metru.

RHMZ poslao upozorenje

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

- Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa - navedeno je na sajtu RHMZ-a, a kako prijavljuju čitaoci — upozorenja na grmljavinsko nepogode je već krenulo da stiže kao SMS poruka.

Hitna upozorenja

RHMZ je takođe upozorio da se jaki konvektivni razvoji sa juga Mađarske premeštaju ka severu Vojvodine, Bačkoj, pa se na ovom području u narednih pola sata očekuju intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova.

- Jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće i u narednih sat vremena na području Bačke i severa Banata intenzivne pljuskove sa grmljavinom, ponegde i sa količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih pljuskova - navodi se u hitnom upozorenju.

RHMZ je prethodno saopštio da se danas posle podne u Vojvodini očekuje obrazovanje linijskog grmljavinskog sistema koji će uslovljavati pljuskove, grmljavinu, lokalno grad i olujni vetar sa udarima preko 60 km/h.

Kasnije u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, dok će se u drugom delu noći ka ponedeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području.

Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras u pojedinim delovima Beograda kratkotrajno mogu biti intenzivniji, uz grad i olujni vetar.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.

Autor: Marija Radić