AKTUELNO

Društvo

GRAD UNIŠTIO USEVE NA SEVERU BAČKE: Tužni prizori nakon jakog nevremena u Vojvodini, evo koja mesta su najteže pogođena

Izvor: Kurir.rs/Subotičke.rs, Foto: RINA ||

Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom, za koje je MUP izdao hitno upozorenje, danas je zahvatilo sever Bačke i nanelo veliku štetu poljoprivrednim usevima. Prema prvim informacijama sa terena, najteže su pogođeni Gornji i Donji Tavankut, kao i područje od Male Bosne prema Čikeriji.

„Najgore je prošao Tavankut. Izlupana je paprika, bostan, suncokret, praktično sve. Poslao sam i fotografije sa terena“, navodi meštanin Tomislav Mačković u izjavi nakon nevremena.

Kako kaže, kod njega je palo oko 10 litara kiše po kvadratnom metru, a grad je bio sitniji, dok su pojedini delovi Tavankuta pretrpeli znatno veću štetu. Poljoprivrednici tek obilaze njive i procenjuju razmere posledica, ali prve slike ukazuju na ozbiljna oštećenja useva.

pročitajte još

OLUJA OBORILA SEMAFOR U NOVOM SADU, GRAD PADA ŠIROM VOJVODINE: Nevreme pravi haos u Srbiji, evo gde se dalje kreću nepogode (VIDEO)

MUP Republike Srbije ranije je izdao upozorenje na oluju sa gradom i olujnim vetrom za veći deo Vojvodine, uz preporuku građanima da ne kreću na put i da zaštite vozila i imovinu.

pročitajte još

Sever Hrvatske pogodilo nevreme: Padao grad u Lepoglavi

Autor: Marija Radić

#Grad

#Nevreme

#Srbija

#USEVI

#grmljavina

POVEZANE VESTI

Društvo

ZASTRAŠUJUĆI PRIZORI! Grad veličine kajsije tuče Tutin, nevreme se obrušilo i na Sjenicu (FOTO+VIDEO)

Region

Јako nevreme napravilo haos u Republici Srpskoj: Snimci pokazuju razmere oluje

Društvo

I VEČERAS NAM STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM - U Somboru pao grad veličine graška (FOTO)

Region

Snažno nevreme prešlo preko Republike Srpske: Dramatične scene, naselja bez struje, grad ubijao domaće životinje (VIDEO)

Društvo

GRAD 'TUČE', ALARMI SE PALE NA AUTOMOBILIMA: Veliko nevreme nadomak Beograda, RHMZ izdao NOVO hitno upozorenje

Društvo

VETAR ČUPAO STABLA, GRAD LOMIO FASADE - Stravično nevreme pogodilo Vojvodinu (FOTO+VIDEO)