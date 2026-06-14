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NAJNOVIJE OGLAŠAVANJE RHMZ-a: Pljuskovi praćeni grmljavinom, vetrom i gradom u naredna DVA SATA na području Beograda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: PINK ||

Republičkog hidrometereološkog zavod (RHMZ) izdao je večers hitno upozorenje na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni jakih pljuskova na na području Beograda u naredna dva sata.

RHMZ je ranije upozorio da će nevreme praćno olujnim vetrom i grmljavinom pogoditi Srem i jug Bačke i Banata.

Nevreme je prvo pogodilo sever Vojvodine, a potom se konvektivna oblačnost premeštala južno ka Beogradu.

Video: Pink.rs

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije upozorio je u toku dana građane putem mejla i SMS poruka na oluju sa gradom i olujnim vetrom za više područja u zemlji, ističuči da će to dovesti do opasnosti po bezbednost ljudi i životinja.

Upozorenje se odnosi na teritoriju Vojvodine, šire područje Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Braničevskog i Borskog okruga.

Video: Pink.rs/J. Nerić

Građani se savetuju da ne kreću na put i da zaštite vozila i imovinu.

Prethodno je iz Republičkog hidrometereološkog zavoda (RHMZ) pokrenuta procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

Video: Pink.rs

"Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa", navedeno je na sajtu RHMZ.

Prema navodima RHMZa, u toku večeri očekuje se premeštanje ovog grmljavinskog sistema preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga dalje ka Rumuniji i Bugarskoj, dok će se u drugom delu noći ka ponedeljku smanjiti rizik od nepogoda na navedenom području.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.

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