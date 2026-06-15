NESTAO TINEJDŽER IZ NOVOG SADA! Marku (17) se gubi svaki trag posle uznemirujućeg telefonskog poziva, PORODICA moli za pomoć (FOTO)

Marko Milošević (17) iz Novog Sada nestao je u subotu 13. juna od kada mu se gubi svaki trag, a od kada porodica i policija za njim ntenzivno tragaju. Poslat je i hitan apel svima koji imaju bilo kakva informacije o sedamnaestogodišnjaku da što pre jave nadležnima.

Marko je poslednji put viđen oko 11 časova, a detalji koji su prethodili nestanku duboko su uznemirili njegovu porodicu. Prema njihovim rečima, tinejdžer je neposredno pre nestanka obavio telefonski razgovor u kojem je panično saopštio da ga neko juri u blizini Petrovaradinske tvrđave. Nakon tog poziva, telefon mu je ugašen i od tada nema novih informacija o njegovom kretanju.

U trenutku nestanka, Marko je na sebi imao crnu "puma" trenerku sa prepoznatljivim sivim znakom, šorts sa šarama i tamne patike.

Nestanak je zvanično prijavljen nadležnim organima i policijska istraga je u toku.

Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju, ili su videli mladića koji odgovara ovom opisu na području Petrovaradina ili Novog Sada, da odmah reaguju. Svaka informacija može biti ključna.

Građani informacije mogu prijaviti policiji na broj 192 ili direktno porodici na broj telefona: 064/309-5932.

Autor: Jovana Nerić