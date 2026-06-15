SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.



- Do kraja dana na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme. U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno i hladnije, u Vojvodini ponegde sa kišom, a u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, gde se očekuje i više padavina uveče i tokom noći.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra ujutru na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 15 °S, a najviša od 25 do 29 °S. Tokom noći na severu i zapadu umereno naoblačenje.

Zatim pretežno sunčano i toplije, sredinom sedmice u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, a zatim samo u planinskim krajevima istočne i južne Srbije uz dnevni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °S. - stoji na sajtu RHMZ.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra ujutru na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 15 °S, a najviša od 25 do 29 °S. Tokom noći na severu i zapadu umereno naoblačenje.

Zatim pretežno sunčano i toplije, sredinom sedmice u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, a zatim samo u planinskim krajevima istočne i južne Srbije uz dnevni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °S. - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: D.B.