STIŽE TROPSKO OSVEŽENJE, ALI NE ZA SVE: Sunčano i toplo do 31 stepen, a evo u kojim delovima Srbije su mogući pljuskovi i grmljavina

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu, kratkotrajnu kišu.

Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće je promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od 11 do 31 stepen.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab, sredinom dana i umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 29 stepeni.

U narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni.

Dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije.

Autor: D.S.