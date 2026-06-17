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GORKI LIST OTVARA VRATA NOVOJ GENERACIJI I NOVOM SVETU BITTER UKUSA

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo ||

U vremenu u kojem se iskustva dele, a autentičnost postaje najvrednija valuta, nastaje nova Bitter kultura – namenjena onima koji vole da istražuju, biraju drugačije i uživaju sa karakterom.

Bitter Fizz by Gorki List prvi je poziv u taj svet. Ne kao još jedan novi proizvod, već kao savremeni izraz karaktera po kome je Gorki List godinama prepoznatljiv. Priliku da među prvima istraže Bitter svet imaće posetioci River Festa, gde će Bitter Fizz by Gorki List premijerno biti predstavljen publici i postati deo njihovih letnjih uspomena.

Iako je Bitter Fizz by Gorki List prvi korak ovog putovanja, ideja koja stoji iza njega mnogo je veća od samog proizvoda. On predstavlja početak nove Bitter kulture i novim generacijama približava autentičan karakter Gorkog Lista, prepoznatljiv već decenijama.

Foto: Promo

Zato ne predstavljamo samo novo piće.

Danas pozivamo novu generaciju da ISTRAŽI BITTER SVET.

Svet koji ne prati trendove slepo, već ih stvara. Svet autentičnosti, spontanosti i hrabrosti da se biraju iskustva sa karakterom. Svet u kojem se poznati ukus Gorkog Lista otkriva na nove načine i u novim prilikama.

Bitter Fizz by Gorki List donosi upravo takav poziv – da se izađe iz rutine, prihvate nova iskustva i otkrije druga strana leta. Namenjen je generaciji koja bira brendove sa stavom, traži autentičnost i želi više od proizvoda – želi iskustvo kome pripada.

Foto: Promo

Sa pažljivo izbalansiranim spojem botanike, citrusa i bele breskve, Bitter Fizz by Gorki List predstavlja savremenu interpretaciju karaktera Gorkog Lista i njegov prvi korak ka svetu novih bitter doživljaja.

Dobrodošli u BITTER svet.

Autor: Iva Besarabić

#Bitter Fizz

#Gorki list

#River Fest

#piće

#promocija

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