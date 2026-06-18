Slavimo Svetog sveštenomučenika Doroteja - jednu stvar nikako ne smete da uradite ako vam neko zatraži pomoć

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas obeležavaju dan Svetog sveštenomučenika Doroteja, episkopa tirsko-feničkog, uz podsećanje na njegova dela, život i duhovne pouke o veri, postu i milosrđu.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Doroteju, episkopu tirsko-feničkom, pastiru Crkve Hristove koji je svojim životom i stradanjem posvedočio veru pravoslavnu i ostavio dubok trag u crkvenom predanju.

Sveti Dorotej bio je episkop Tira u vremenu velikih iskušenja za hrišćane, od dana cara Dioklecijana pa sve do vladavine Julijana Odstupnika. U tim burnim vekovima Crkve, ostao je postojan u veri, istrajan u učenju i nepokolebljiv u ispovedanju Hrista. Predanje ga pamti kao vrlo učenog muža, koji je govorio i pisao na grčkom i latinskom jeziku, ostavljajući za sobom brojna poučna dela. Posebno se izdvaja njegova "Sintagma", delo koje je u crkvenoj tradiciji ostalo kao svedočanstvo teološke jasnoće i duhovne mudrosti.

Živeo je, kako se veruje, više od jednog veka, sto sedam godina, ispunjenih služenjem, učenjem i podvigom. U dubokoj starosti, a u vreme progona hrišćana, postradao je za veru pravoslavnu, okončavši svoj zemaljski put kao sveštenomučenik 361. godine. Njegovo stradanje Crkva pamti kao svedočanstvo nepokolebljive vernosti Bogu, a njegov život kao primer duhovne istrajnosti koja nadilazi vreme i istorijske okolnosti.

U predanju Crkve Sveti Dorotej ostaje upamćen i kao učitelj koji je ne samo rečju nego i životom svedočio evanđelske istine. Njegovo delo i primer vekovima su bili nadahnuće onima koji su tražili put istine, podsećajući da je vera put koji se živi u istrajnosti i smirenju, a ne samo u rečima.

Verovanja i običaji

U besedama koje se vezuju za ovaj dan naglašava se važnost postojanosti u veri i delatne ljubavi prema bližnjima. Vernici se podsećaju da se ne narušava post u sredu i petak, kao dana koje je Crkva ustanovila radi duhovnog podviga i sećanja na stradanje Hristovo. Istovremeno, ističe se da se dobro ne sme uskraćivati onima kojima je potrebno, jer se u svakom susretu sa bližnjim ogleda ispit srca i vere.

Podseća se da se svakome ko pruži ruku za pomoć treba odgovoriti delom milosrđa, jer, kako se naglašava u predanju, nemilost čovekova ostaje teret savesti sve dok se ne preobrazi u pokajanje i dobrotu.

Molitva:

"Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Doroteju: Moli Hrista Boga da spase duše naše"

Autor: Jovana Nerić