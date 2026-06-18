RHMZ UPALIO ALARM: U jednom delu Srbije danas će da pljušti i GRMI, a evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas se u Srbiji očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, ali pojedine krajeve naše zemlje iznenadiće pljuskovi sa grmljavinom.

Meteoalarm RHMZ praktično deli Srbiju na pola - u jednoj polovini nema upozorenja, a u drugoj je potreban oprez zbog grmljavina i pljuskova.

Naime, pre podne u zapadnoj polovini zemlјe zadržaće se mala i umerena oblačnost. Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni i severni. Najviša temperatura danas od 28 do 31 stepena Celzijusa.

Kako piše na sajtu RHMZ-a, sredinom dana i posle podne kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom očekuju se uglavnom u brdsko- planinskim predelima. Žuti meteoalarm je nad područjem zapadne, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i Kosova i Metohije.

Žuti meteoalarm zbog grmljavine

Žuti meteolaram označava lokalnu pojavu grmljavina sa ili bez padavina.

Zbog ove vremenske pojave postoji rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini.

Narednih dana veoma toplo

Pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni biće u Srbiji narednih dana, vremenska je prognoza RHMZ.

Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice i u ostalom delu zemlјe.

Autor: Iva Besarabić