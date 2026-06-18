JOŠ JEDAN KORAK KA INKLUZIVNIJOJ SRBIJI: Počela obuka zaposlenih Banke Poštanska štedionica u Pančevu za rad sa osobama sa invaliditetom

U filijali Banke Poštanska štedionica u Pančevu održana je prva stručna obuka zaposlenih pod sloganom „Usluge dostupne svima – poštujemo različitosti“, sa ciljem unapređenja pristupačnosti finansijskih usluga za sve građane.

Zaposleni u pančevačkoj filijali uspešno su završili specijalizovanu edukaciju i postavili QR kodove na znakovnom jeziku, čime je napravljen još jedan korak ka potpunoj dostupnosti bankarskih usluga osobama sa invaliditetom.

U okviru ovog programa poseban akcenat stavljen je na unapređenje komunikacije sa osobama sa invaliditetom, kao i na jačanje kapaciteta zaposlenih za pružanje kvalitetne i prilagođene usluge. Planirano je organizovanje praktičnih obuka koje će se realizovati kroz neposredan rad u poslovnicama, uz predstavljanje konkretnih primera iz prakse od strane pripadnika različitih grupa osoba sa invaliditetom.

Cilj edukacije bio je osposobljavanje bankarskih službenika za adekvatnu komunikaciju i rad sa osobama sa invaliditetom, kako bi finansijske usluge bile dostupne svima pod jednakim uslovima, uz unapređenje njihovog položaja u društvu.

Događaju su prisustvovali mr Bojan Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica, i Biljana Barošević, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nakon postavljanja QR kodova, obiđena je filijala kako bi se procenila pristupačnost prostora, a zaposlenima su podeljene specijalizovane brošure „Smernice za komunikaciju sa osobama sa invaliditetom“.

Program će, pored Pančeva, biti realizovan i u Irigu, Titelu, Požarevcu, Valjevu i drugim gradovima širom Srbije, dok će onlajn obuke obuhvatiti sve ekspoziture banke.

Banka istovremeno nastavlja sa postavljanjem taktilnih staza u svojim filijalama i ekspoziturama. Nakon Beograda, gde su već postavljene, planirano je njihovo uvođenje i u drugim gradovima.

Ovim aktivnostima Banka Poštanska štedionica nastavlja da unapređuje pristupačnost svojih usluga i doprinosi stvaranju inkluzivnijeg društva u kojem su finansijske usluge dostupne svim građanima.

Autor: Iva Besarabić