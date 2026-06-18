BEZ OVOGA NE KREĆITE NA MORE U GRČKU: Jedan papir i sitnica u gepeku mogu da vam unište letovanje

Sezona letovanja je u punom jeku, a hiljade vozača iz Srbije svakodnevno kreće put omiljenih grčkih letovališta. Tradicionalno, najbrža i najpopularnija ruta vodi preko Severne Makedonije.

Ipak, pre nego što spakujete kofere i upalite automobil, morate znati da grčka policija i makedonski carinici ove sezone sprovode rigorozne kontrole. Ako mislite da vam je dovoljan samo pasoš i dobro raspoloženje – u velikoj ste zabludi. Nedostatak samo jednog dokumenta ili pogrešna oprema u gepeku mogu vas koštati vraćanja sa granice ili kazne koja je ekvivalentna trošku nekoliko dana na moru.

U nastavku donosimo kompletan i detaljan spisak svega što vam je potrebno za bezbrižno putovanje.

1. Najveća zabluda sezone: Da li nam i dalje treba zeleni karton?

Oko ovog pitanja se na društvenim mrežama i forumima vodi prava debata. Iako je bilo mnogo reči o potpunom ukidanju ovog dokumenta za zemlje CEFTA regiona, istina je jasna:

Zeleni karton je i dalje OBAVEZAN za ulazak u Severnu Makedoniju vozilom sa srpskim tablicama!

Nemojte rizikovati da vas vrate sa granice. Zeleni karton izdaje osiguravajuća kuća kod koje imate uplaćenu polisu autoodgovornosti.

Cena u Srbiji: oko 2.000 dinara.

Šta ako zaboravite? Ako stignete na granični prelaz Tabanovce bez njega, moraćete da kupite pogranično osiguranje koje košta 50 evra i važi samo 15 dana. Pametnije je rešiti to na vreme.

2. Zamka zvana "Protivpožarni aparat S2" – Kazna je 80 evra!

Mnogi naši vozači u kolima nemaju nikakav aparat za gašenje požara, ili imaju mali aparat tipa S1. Međutim, zakoni u Severnoj Makedoniji i Grčkoj su tu neumoljivi.

Za ulazak i vožnju kroz Grčku obavezan je protivpožarni aparat tipa S2 (sa 2 kilograma praha).

Aparat mora biti ispravan i redovno atestiran (sa važećom iglicom i nalepnicom o tehničkoj ispravnosti).

Grčka policija ove sezone aktivno kontroliše ovu stavku na prilazima letovalištima u severnoj Grčkoj.

Kazna za nemanje ili neispravan aparat iznosi 80 evra, a policija ima pravo i da vam privremeno zabrani vožnju dok ne nabavite odgovarajuću opremu. Kupovina aparata u Srbiji košta između 2.000 i 3.000 dinara, što je daleko jeftinije od kazne.

3. Kompletna dokumentacija: Šta mora biti u pregradi automobila?

Pored zelenog kartona, pre polaska proverite da li kod sebe imate sledeća dokumenta:

Važeći pasoš: Proverite datum isteka! Pasoš mora da važi najmanje 3 meseca od planiranog datuma povratka u Srbiju.

Vozačka i saobraćajna dozvola: Nova biometrijska vozačka dozvola Srbije je priznata i u Severnoj Makedoniji i u Grčkoj, tako da vam međunarodna vozačka dozvola više nije potrebna.

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom (Žuta karta): Ako automobil nije registrovan na vaše ime (glasi na firmu, lizing, roditelje ili prijatelje), ovaj dokument je obavezan. Izdaje ga AMSS i košta oko 1.500 dinara.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi: Obavezan primerak u svakom vozilu.

4. Obavezna oprema u vozilu po grčkim standardima

Grčki zakon strogo propisuje šta svako vozilo (uključujući i strana) mora da ima u gepeku:

Komplet prve pomoći (obratite pažnju na rok trajanja medicinskog materijala).

Sigurnosni trougao.

Svetloodbojni (reflektujući) prsluk (preporuka je da bude nadohvat ruke, u kabini, a ne na dnu gepeka).

Rezervni točak ili važeći set za reparaciju guma.

5. Tri zlata vredna saveta za lakši put do plaže

Da vam put ne bi presseo u kolonama i na pumpama, primenite ove trikove iskusnih putnika:

Koristite Open Balkan TAG za elektronsku naplatu putarine

Zaboravite na čekanje u redovima i traženje sitnog novca. Jedinstveni Open Balkan TAG radi besprekorno i u Srbiji i kroz celu Severnu Makedoniju. Sve što je potrebno jeste da pre puta prebacite svoj TAG na post-paid sistem (povežete ga sa platnom karticom) i prolazićete kroz naplatne rampe bez zaustavljanja. U Grčkoj ćete i dalje morati da plaćate kešom ili karticom na licu mesta.

Sipajte gorivo pre grčke granice

Cene goriva u Grčkoj su tradicionalno među najvišima u regionu. Sa druge strane, Severna Makedonija nudi znatno povoljnije cene benzina i dizela. Najbolja strategija je da rezervoar dopunite do vrha na nekoj od proverenih i velikih pumpa blizu Gevgelije (npr. Makpetrol ili Lukoil) tik pre ulaska u Grčku.

Pažljivo sa parkiranjem u letovalištima!

Grčka saobraćajna policija ima nultu toleranciju za nepropisno parkiranje u turističkim zonama. Kazne nisu samo novčane – uobičajena praksa je skidanje registarskih tablica sa vozila. Da biste ih dobili nazad, moraćete da platite kaznu i sačekate nekoliko dana, što vam može u potpunosti upropastiti planirani povratak kući.

Autor: Iva Besarabić