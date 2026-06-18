DRŽAVA DAJE KROV NAD GLAVOM ZA 64 PORODICE! Ministarka Žarić Kovačević uručila rešenja za kupovinu prve nekretnine: Podeljeno više od MILION EVRA, a evo koje važne novine čekaju roditelje!

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević dodelila je danas u Palati Srbija 64 rešenja majkama za subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.

Svečana dodela organizovana je za majke koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine, a resorna ministarka je poručila da država na ovaj način pouzdano podržava porodice u prelomnim životnim trenucima i podstiče stvaranje boljih uslova za život ljudi.

"Danas ponovo delimo radost sa svim majkama koje su za svoje porodice ostvarile pravo na subvenciju po osnovu rođenja deteta. Verujem da je za svaku od vas ovo važan korak ka boljoj sigurnosti i stabilnosti porodičnog života", rekla je Žarić Kovačević, naglasivši da država nastoji da bude pouzdan partner roditeljima kada se donose velike odluke.

Milioni evra za rešavanje stambenog pitanja

Komisija za dodelu subvencija je na svojoj 16. sednici odobrila 64 zahteva čija vrednost premašuje milion evra, što znači da će isto toliko porodica lakše doći do svog prvog doma.

Ministarka je iznela i upečatljive podatke o dosadašnjim ulaganjima države u ovu meru:

U aktuelnom mandatu: Od prve sednice novog saziva Komisije za ovu namenu izdvojeno je oko 12 miliona evra.

Od početka primene uredbe (2022. godine): Podršku je dobilo više od 1.600 porodica širom Srbije, za šta je država ukupno izdvojila oko 27 miliona evra.

Ona je ukazala na to da ova mera daje odlične rezultate u svim krajevima Srbije – od velikih gradova do najmanjih opština i sela, što dokazuje da država prepoznaje potrebe naroda bez obzira na mesto stanovanja.

Skok prihoda za ugrožene porodice: Više od 10.000 dece dobilo dečiji dodatak

Žarić Kovačević se osvrnula i na druge ključne mere ministarstva, istakavši da je povećanje cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak na 18.000 dinara dalo izvanredne rezultate.

Ovaj korak, realizovan u aprilu ove godine, doveo je do toga da je u periodu od marta do kraja maja više od 10.000 dece ostvarilo pravo na dečiji dodatak. Država sada za ove namene svakog meseca izdvaja 38,3 miliona dinara više u odnosu na period pre korigovanja cenzusa.

Takođe, ministarka je navela da državni Alimentacioni fond u ovom trenutku koristi 841 dete u Srbiji, a iz njegovih sredstava do sada je isplaćeno više od 40 miliona dinara za decu koja ne dobijaju redovno izdržavanje.

Novi zakoni na vidiku: Prevencija nasilja i dugoročna strategija



U toku je javna rasprava o predlogu programa za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2026. do 2030. godine, dok će pripadajući Akcioni plan važiti do 2028. godine. Ministarka je pozvala građane da pošalju svoje predloge i sugestije do 25. juna.

Takođe, najavljeno je da će do kraja godine biti doneta ambiciozna Strategija demografskog razvoja Srbije za period od 2026. do 2036. godine, sa projekcijama do 2050. godine, koja će staviti primarni fokus na razvoj ljudskog kapitala i kvalitet života građana.

Reč majki: "Procedura nije komplikovana, konačno imamo svoj krov nad glavom"

Dodeli su prisustvovale i presrećne majke iz raznih krajeva Srbije, koje nisu krile zahvalnost zbog dobijenog novca:

Monika Zlatanović iz Pirota dobila je subvenciju od 20.000 evra za stan od 72 kvadrata: "Ovo je omogućilo mojoj četvoročlanoj porodici da kupimo prvu nekretninu, budući da nemamo rešeno stambeno pitanje već šest godina. Cene kvadrata u Pirotu su drastično skočile i bez ovoga ne bismo uspeli."

Samira Gibanica iz Novog Sada takođe je podržana sa 20.000 evra za stan od 42 kvadrata i poručila je drugim majkama da budu strpljive sa procedurom jer se čekanje i te kako isplati.

Dušica Teodorović iz Beograda, majka dvoje male dece, dobila je 18.500 evra za stan od 43 kvadrata i razbila predrasude o komplikovanoj papirologiji: "Proces prikupljanja dokumenata uopšte nije komplikovan, sve može da se reši u par dana jer država dosta toga završava službenim putem."

Autor: D.S.