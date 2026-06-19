VOZAČI, OPREZ! Danas počinje letnji saobraćajni špic, a 'Putevi Srbije' upozoravaju: Od 1. jula kazne zbog TAG uređaja

Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnijih putnih pravaca u zemlji - kraj je radne nedelje, predstoji vikend, a sa početkom letnje turističke sezone sve je više vozila na auto-putevima, magistralnim putevima i pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima, navodi se u saopštenju AMSS.

Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati, kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama i na deonicama sa pojačanim saobraćajem.

"Zbog visoke temperature za duža putovanja preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju prijatniji", savetuje AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Stanje na granicama

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima.

Na (TMV) terminalima teretnjaci čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci 180 minuta i na Sremskoj Rači 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Od 1. jula kazne za TAG uređaje

"Putevi Srbije" podsećaju da će od 1. jula početi primena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje u svoja vozila da to učine što pre, kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija TAG uređaja na platformu Toll4All.

Autor: D.B.