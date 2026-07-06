Danas obavezno izgovorite molitvu pred Presvetom Bogorodicom: Ovoj ikoni vekovima se pripisuju čuda i isceljenja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Spomen ikone Presvete Bogorodice Vladimirske, jedne od najpoštovanijih i najčuvenijih ikona u pravoslavnom svetu, kojoj se vekovima pripisuju brojna čudesna isceljenja i zaštita od neprijatelja.

Prema crkvenom predanju, ikonu je naslikao sveti apostol i jevanđelista Luka na dasci od stola za kojim su obedovali Gospod Isus Hristos, Presveta Bogorodica i pravedni Josif. Kasnije je preneta iz Jerusalima u Carigrad, a početkom 12. veka dospela je u Rusiju, gde je postala jedno od najvećih duhovnih svetinja.

Naziv Vladimirska dobila je po gradu Vladimiru, u kojem je dugo čuvana, pre nego što je preneta u Moskvu. Vernici veruju da je upravo pred ovom ikonom narod više puta bio spasen od velikih opasnosti, zbog čega je postala simbol Božje zaštite i zastupništva Presvete Bogorodice.

Crkva posebno proslavlja ovaj praznik u znak sećanja na čudesna izbavljenja od neprijateljskih najezdi. Predanje govori da su se stanovnici usrdno molili pred Vladimirskom ikonom u trenucima velikih iskušenja, nakon čega su neprijateljske vojske odustajale od napada ili se povlačile.

Na ikonama je Presveta Bogorodica predstavljena kako nežno privija Hrista uz svoje lice, što simbolizuje majčinsku ljubav, milosrđe i saosećanje prema celom ljudskom rodu. Ovaj prikaz poznat je kao "Umilenje" i jedan je od najprepoznatljivijih tipova bogorodičnih ikona u pravoslavnoj tradiciji.

Verovanja i običaji

Na današnji praznik vernici odlaze u hramove, pale sveće i upućuju molitve Presvetoj Bogorodici za zdravlje, mir, zaštitu porodice i duhovnu snagu. Posebno joj se obraćaju oni koji prolaze kroz teške životne trenutke, verujući u njeno zastupništvo pred Gospodom.

Ovaj praznik podseća na snažnu veru u pomoć Presvete Bogorodice i njenu ulogu zaštitnice hrišćana, čije se molitve, prema predanju Crkve, neprestano uznose za spas i utehu svih koji joj se obraćaju iskrenim srcem.

Autor: D.B.