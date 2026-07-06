SMRAČILO SE NEBO U BEOGRADU, RHMZ IZDAO UPOZORENJE! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već počelo

U Beogradu se smračilo usred bela dana, a prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u pojedinim delovima Beograda u narednih sat, dva vremena doći do kratkotrajne kiša ili plјusaka sa grmlјavinom.



Ovo je najnovija objava RHMZ izdata u u 13.40 sati.

Kako nam javljaju čitaoci, na Novom Beogradu već uveliko pada kiša, duva jak vetar, a Beograđane je iznenadila i grmljavina.

Nevreme se polako preko reke kreće ka centru grada.

RHMZ za danas najavljuje promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima.

"Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen Celzijusa", navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

Autor: D.B.