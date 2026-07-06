AKTUELNO

Društvo

SMRAČILO SE NEBO U BEOGRADU, RHMZ IZDAO UPOZORENJE! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već počelo

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/AI ||

U Beogradu se smračilo usred bela dana, a prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u pojedinim delovima Beograda u narednih sat, dva vremena doći do kratkotrajne kiša ili plјusaka sa grmlјavinom.


Ovo je najnovija objava RHMZ izdata u u 13.40 sati.

Kako nam javljaju čitaoci, na Novom Beogradu već uveliko pada kiša, duva jak vetar, a Beograđane je iznenadila i grmljavina.

Nevreme se polako preko reke kreće ka centru grada.

RHMZ za danas najavljuje promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima.

"Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen Celzijusa", navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

Autor: D.B.

#Nevreme

#Sat

#Upozorenje

#Vreme

#dva

POVEZANE VESTI

Društvo

Oglasio se RHMZ: U naredna dva sata KIŠA u ovim delovima zemlje!

Društvo

Nevreme u Srbiji kreće za sat vremena: Evo gde će pljuštati

Društvo

Narednih sat vremena stižu pljuskovi i grmljavina! Kiša će pasti u ovim delovima Srbije

Društvo

NEVREME STIŽE U BEOGRAD! Na pragu je novi talas PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM, RHMZ izdao najnovije upozorenje - Evo kada počinje i koji su još delovi Srbi

Društvo

U NAREDNIH SAT VREMENA PLJUSKOVI! RHMZ objavio koji delovi Srbije su na udaru: Očekuju se obilne padavine i GRMLJAVINA

Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ: Ne izlazite iz kuće u narednih sat vremena