SMRAČILO SE NEBO U BEOGRADU, RHMZ IZDAO UPOZORENJE! U narednih sat, dva spremite se za pljuskove i grmljavinu, evo gde je već počelo

U Beogradu se smračilo usred bela dana, a prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u pojedinim delovima Beograda u narednih sat, dva vremena doći do kratkotrajne kiša ili plјusaka sa grmlјavinom.
Ovo je najnovija objava RHMZ izdata u u 13.40 sati.
Kako nam javljaju čitaoci, na Novom Beogradu već uveliko pada kiša, duva jak vetar, a Beograđane je iznenadila i grmljavina.
Nevreme se polako preko reke kreće ka centru grada.
RHMZ za danas najavljuje promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima.
"Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen Celzijusa", navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.
Autor: D.B.