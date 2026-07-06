Na jezeru Mika Alas održan Memorijalni ribolovački turnir 'Dejan Mihajlović 2026'

Memorijalni ribolovački turnir „Dejan Mihajlović 2026“, u organizaciji Rečne policije Beograd održava se danas i sutra u znak sećanja na kolegu-policajca Dejana Mihajlovića.
Na jezeru Mika Alas okupili su se pripadnici policije, prijatelji službe i zaljubljenici u sportski ribolov iz više ekipa iz cele Srbije.
Pored sportskog nadmetanja, cilj ovog događaja je negovanje uspomene na Dejana Mihajlovića, jačanje kolegijalnih i prijateljskih veza, kao i promocija sportskog ribolova i boravka u prirodi.
Poseban akcenat stavljen je na druženje porodica i uključivanje najmlađih učesnika u aktivnosti na vodi.
Autor: S.M.