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Na jezeru Mika Alas održan Memorijalni ribolovački turnir 'Dejan Mihajlović 2026'

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Memorijalni ribolovački turnir „Dejan Mihajlović 2026“, u organizaciji Rečne policije Beograd održava se danas i sutra u znak sećanja na kolegu-policajca Dejana Mihajlovića.

Foto: Privatna arhiva

Na jezeru Mika Alas okupili su se pripadnici policije, prijatelji službe i zaljubljenici u sportski ribolov iz više ekipa iz cele Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Pored sportskog nadmetanja, cilj ovog događaja je negovanje uspomene na Dejana Mihajlovića, jačanje kolegijalnih i prijateljskih veza, kao i promocija sportskog ribolova i boravka u prirodi.

Foto: Privatna arhiva

Poseban akcenat stavljen je na druženje porodica i uključivanje najmlađih učesnika u aktivnosti na vodi.

Foto: Privatna arhiva

Autor: S.M.

#Dejan Mihajlović

#Mika Alas

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