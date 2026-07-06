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Veliki požar u Inđiji: Gusti crni dim nadvio se nad industrijskom zonom

Izvor: Pink.rs/Mitrovica info, Foto: Tanjug video printscreen ||

Veliki požar izbio je danas u krugu fabrike "Energozelena" u Inđiji, a gust crni dim nadvio se nad industrijskom zonom i vidljiv je sa velike udaljenosti.

Na lice mesta hitno su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe koje ulažu maksimalne napore kako bi lokalizovale vatrenu stihiju.

Za sada nema zvaničnih podataka o uzrocima izbijanja požara, kao ni informacija o eventualno povređenim osobama. Takođe, nadležne službe se još nisu oglasile povodom pitanja da li postoji opasnost po okolno stanovništvo ili životnu sredinu.

"Energozelena" je postrojenje za preradu životinjskog otpada, jedino takve vrste u Srbiji, sa kapacitetom prerade do 150.000 tona godišnje. Zbog prirode delatnosti ovog kompleksa, incident je izazvao veliku uznemirenost među građanima.

Stanovnici Inđije na društvenim mrežama dele snimke ogromnog oblaka dima, a pojedini navode da se miris paljevine oseća i u delovima grada. Očekuje se da će nadležni organi, nakon što požar bude stavljen pod kontrolu, utvrditi okolnosti ovog incidenta.

Autor: D.S.

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