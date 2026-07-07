Nedostaju zalihe krvi, pomozimo nekome: Evo gde danas možete da budete davalac

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

Valjevo, Crveni krst 9-15 časova

Koceljeva, Svileuva 9-15 časova

Loznica, LIDL, transfuziomobil 9-14 časova

Zrenjanin, Bolnica, od 8 do 11 časova

Sremski Karlovci, Eko centar, od 9 do 11 časova

Novi Sad, "Vode Vojvodine", od 9 do 11 časova

Novi Sad, transfuziomobil kod Big Fashion centra, od 17 do 20 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: D.B.