NA IVANJDAN SE OBAVEZNO PROBUDITE PRE ZORE i ispred kuće okačite venčić: Veruje se da ovi običaji ČUVAJU OD ZLA i donose BLAGOSLOVE CELOJ PORODICI!

Svake godine 7. jula Srpska pravoslavna crkva proslavlja Ivanjdan, dan rođenja Jovana Preteče, potonjeg Svetog Jovana Krstitelja. Ovo je jedan od 12 praznika u toku godine posvećenih Svetom Jovanu i prati ga niz običaja.

Ivanjdan je praznik posvećen rođenju velikog hrišćanskog svetitelja. Sveti Jovan Krstitelj rođen je tačno pola godine pre Isusa Hrista, otud mu i ime Jovan Preteča. Bio je dete molitve, jer su ga roditelji dobili u poznim godinama. Praznik posvećen Svetom Jovanu Krstitelju uspostavljen je u 4. veku, a u srpskom narodu na dan rođenja sveca koji je krstio Isusa Hrista postoji niz običaja.

Običaji na Ivanjdan

Rano ustajanje

Veruje se da bi na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja trebalo ustati rano i "prevariti sunce" kako bismo cele godine svuda stizali na vreme.

Kupanje u reci ili izvoru

Veruje se da voda na Ivanjdan ima posebnu moć čišćenja tela i duše. Ivanjdan je bio dan novog rađanja i novog početka, pa su naši preci birali reku ili izvor gde će se okupati čim svane. Neki su to praktikovali i uoči ovog praznika.

Ispijanje čaja od kantariona

Kantarion, odnosno trava Svetog Jovana osnov je za pravljenje ivanjdanskog venčića. Ali, ova lekovita biljka se na Ivanjdan upotrebljava i u vidu čaja, odmah posle ustajanja i kupanja. Naši stari su verovali da će, ako popiju čaj od kantariona na Ivanjdan, cele godine biti zdravi.

Odlazak u crkvu

Na velike praznike, u koje spada i Ivanjdan, običaj je otići u crkvu i upaliti sveće, kako za žive, tako i za pokojnike. Prilikom paljenja sveća trebalo bi se pomoliti Svetom Jovanu Krstitelju za zdravlje, napredak i blagostanje svih ukućana.

Pletenje venčića od ivanjskog cveća

Ivanjdan je praznik kad bi trebalo isplesti venčić od lekovitih trava. U ovom venčiću trebalo bi da dominira kantarion, poznat još i kao trava Svetog Jovana. Ivanjdanski venčić simbolizuje sunce, a ujedno se veruje i u veliku zaštitu magičnog kruga. Veruje se, takođe, da sve lekovite biljke ubrane na Ivanjdan imaju posebnu moć.

Ivanjdanski venac se kači ispred kuće i tu stoji narednih godinu dana. Stari venčić bi trebalo spaliti ili pustiti da ode niz reku. Naši preci su verovali da kuća nikad ne bi trebalo da bude bez ivanjdanskog venčića, pa se zato samo on pali na Ivanjdan - lile, odnosno olalije pale se veče uoči ovog velikog praznika.

Uz kantarion, ivanjdanski venčić se pravi i od vratića, bosiljka, ruzmarina, hajdučke trave, pelina..., a devojke koje bi želele da se udaju stavljaju i crvenu ružu. Osnovna uloga venčića je zaštita kuće i ukućana od zlih sila, bolesti i uroka. U pojedinim krajevima Srbije devojke se i u današnje vreme danas okupljaju na ovaj praznik, pletu vence od najlepšeg cveća i pevaju: "Sve devojke ruže beru, ruže beru, vence viju".

Autor: D.B.