Danas nevreme počinje već od jutra, a ovi delovi Srbije biće na udaru: Čubrilo otkrio kada se vraća prava letnja vrelina, a onda stiže novo zahlađenje

Dan pred nama obeležiće kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, dok se uveče očekuje razvedravanje.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije najniža dnevna temeperatura kretaće se od 13 stepeni do 21 stepen, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena.

Pljuskovi sa grmljavinom

- Danas prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne, od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije. Uveče postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni - saopštio je RHMZ.

Do kraja sedmice preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.

- Uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko- planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije - navodi RHMZ.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova. Pojačana koncentracija se preporučuje u saobraćaju.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da se danas očekuje prolazno naoblačenje uz slabu kišu na severu, a da su posle podne na jugu regiona mogući lokalni pljuskovi.

Novo osveženje

- Sa premeštanjem hladnog fronta duvaće prolazno jak severni vetar. Temperature vazduha u sredu od 22 na severu do 30 na jugu regiona. Od četvrtka do sledećeg utorka na vreme kod nas će svojom periferijom uticati visinski ciklon sa centrom nad Ukrajinom tako da će biti dominatno severno vazdušno strujanje. Biće umereno toplo uz dnevne maksimume uglavom od 24 do 31 stepen Celzijusa, dok bi u utorak na kratko osvežilo. Pljuskova će biti povremeno i to za vikend najčešće na planinama, a od nedelje se očekuju i u nižim delovima regiona - naveo je Čubrilo.

Od 14. jula. do 20. jula treba očekivati otopljenje, uz uobičajne letnje maksimume od 29 do 34 stepena Celzijusa.

- Oko 20. jula ima nagoveštaja za osetnije pogoršanje i osveženje ali taj deo sinoptike je još uvek jako nesiguran. Narednih dana se nastavlja umereniji tip leta uz povremene pljuskove, bez velikih vrućina - zaključio je.

Autor: A.A.