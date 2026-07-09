I pored problema na 20 lokacija, EU ne menja kurs: Građane Srbije čekaju nove promene

Evropska unija odbila je pozive da privremeno obustavi novi biometrijski sistem kontrole ulaska i izlaska na granicama, uprkos gužvama, kašnjenjima i upozorenjima iz avio-industrije da bi tokom letnje sezone problemi mogli dodatno da eskaliraju, kako prenosi 021.rs.

Odluka je posebno važna za putnike iz Srbije i drugih zemalja van Evropske unije, koji pri ulasku u šengenski prostor podležu novom sistemu evidentiranja.

Pozivi za privremenu obustavu EES sistema stigli su od aerodroma i avio-kompanija, zabrinutih zbog dugih redova i mogućeg dodatnog pritiska tokom vrhunca turističke sezone.

Brisel, međutim, ne planira povlačenje.

Problemi registrovani na 20 lokacija

Evropska komisija priznala je da postoje poteškoće na 20 graničnih tačaka, ali je odbacila mogućnost opšte suspenzije sistema.

Prema dostupnim informacijama, problemi su se pojavili na pojedinim prometnim lokacijama, posebno tamo gde veliki broj putnika u kratkom vremenskom periodu mora da prođe nove procedure.

Nadležni u EU smatraju da potpuno zaustavljanje EES-a nije izvodljivo, dok bi različita primena sistema od zemlje do zemlje mogla da stvori dodatne komplikacije.

Šta ovo znači za putnike iz Srbije?

Za građane Srbije promena je veoma konkretna.

EES je namenjen evidentiranju državljana zemalja van EU koji dolaze na kraći boravak u šengenski prostor. Umesto dosadašnjeg oslanjanja na pečate u pasošu, sistem digitalno registruje ulaske, izlaske i odbijanja ulaska.

U okviru procedure koriste se i biometrijski podaci, uključujući fotografiju lica i otiske prstiju.

Cilj sistema je preciznije praćenje boravka putnika, lakše otkrivanje prekoračenja dozvoljenog perioda boravka i jačanje kontrole spoljnih granica.

Za prosečnog putnika, međutim, najveća briga trenutno nije tehnološka već praktična: koliko će trajati prelazak granice tokom najvećih letnjih gužvi.

Sistem već zabeležio 110 miliona prelazaka

Uprkos kritikama, evropske institucije tvrde da novi model već daje rezultate.

EES je do sada registrovao oko 110 miliona prelazaka, dok je približno 44.500 ljudi odbijeno na granici. Među razlozima se navode nedovoljno opravdan razlog boravka, ali i prethodno prekoračenje dozvoljenog vremena u šengenskom prostoru.

Upravo ove brojke Brisel koristi kao jedan od argumenata da sistem ne treba obustavljati.

Avio-industrija tražila pauzu

Pritisak za privremeno zaustavljanje sistema pojačan je pred vrhunac letnje turističke sezone.

Aerodromi i avio-kompanije upozoravaju da dodatne procedure mogu da uspore protok putnika upravo u trenutku kada milioni ljudi kreću na odmore širom Evrope.

Posebnu zabrinutost izazivaju turistički najopterećenije destinacije, gde i manji zastoj može da preraste u višesatne redove.

Ipak, EU ostaje pri odluci da sistem nastavi da funkcioniše.

To znači da će i građani Srbije koji ovog leta putuju ka zemljama šengenskog prostora morati da računaju na novi režim kontrole, a na pojedinim prometnim prelazima i aerodromima potencijalno i na duže čekanje.

Za sada je jasno jedno: uprkos pritisku avio-industrije i priznatim problemima na delu granica, Evropa nema nameru da odustane od biometrijske kontrole putnika.

Autor: S.M.