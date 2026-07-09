Delta Holding predstavio 17. izveštaj o održivom poslovanju

Održivi rast kroz ulaganja u ljude, zajednicu i zelenu transformaciju

Delta Holding predstavio je danas u Hotelu Indigo u Beogradu 17. Izveštaj o održivom poslovanju, koji prikazuje rezultate ostvarene tokom 2025. godine u oblastima zaštite životne sredine, razvoja zaposlenih, podrške zajednici i odgovornog korporativnog upravljanja. Izveštaj potvrđuje da kompanija nastavlja da razvija poslovanje uz istovremeno unapređenje ESG standarda - intenzitet emisija gasova sa efektom staklene bašte smanjen je za 39% u odnosu na baznu 2022. godinu, dok su apsolutne emisije smanjene za 10%, uprkos rastu poslovanja.

Podaci su deo godišnjeg ESG izveštaja za 2025. godinu, izrađenog u skladu sa GRI metodologijom i evropskim standardom za izveštavanje o održivosti (ESRS). Ceo izveštaj dostupan je na ovom LINKU.

U okviru Delta Agrar grupe tokom 2025. godine nastavljena su ulaganja u savremenu mehanizaciju i preciznu poljoprivredu, čime je unapređeno upravljanje prirodnim resursima i smanjena upotreba pesticida i mineralnih đubriva. Delta Real Estate razvija projekte Delta Iron i Delta District, koji će do 60% energije koristiti iz obnovljivih izvora, dok je Delta Distribucija proširila flotu električnih dostavnih vozila i uključila se u razvoj infrastrukture za električna vozila u Srbiji. Kompanija je nastavila i ulaganja u sajber bezbednost i zaštitu podataka korisnika, jačajući digitalnu otpornost poslovanja.

„Rezultati koje predstavljamo potvrđuju da održivost nije izdvojena inicijativa, već način na koji razvijamo kompaniju. ESG za nas nije okvir usklađenosti, već kompas kojim usmeravamo rast, donosimo investicione odluke i gradimo dugoročnu konkurentnost. Posebno nam je važno što smo, uz rast poslovanja, nastavili da smanjujemo naš uticaj na životnu sredinu i istovremeno ulažemo u razvoj zaposlenih, inovacije i zajednicu“, izjavila je Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate grupe.

Poseban deo događaja bio je posvećen društvenom uticaju kompanije kroz projekat „Treći roditelj“, koji ove godine obeležava deset godina trajanja. U razgovoru sa Vesnom Damjanić učestvovala je Jovana Tomić, socijalna radnica angažovana u projektu „Treći roditelj“.

Jovana Tomić iz Udruženja Putokaz istakla je da projekat „Treći roditelj“ već deset godina kroz stručni rad socijalnih radnika i podršku Delta Holdinga pruža socijalno ugroženim porodicama priliku da svojoj deci obezbede kvalitetnije uslove za odrastanje i ravnopravnije šanse za budućnost.

„Kroz projekte 'Naše selo', 'Digitalno selo' i 'Treći roditelj' pokazujemo da društvena odgovornost ima najveću vrednost kada donosi merljive rezultate ljudima i zajednicama. Naš cilj nije samo da pokrenemo promene, već da ih učinimo održivim i dugoročnim“, izjavila je Tijana Koprivica, direktorka održivog razvoja Delta Holdinga.

U okviru panela „ESG u novom poslovnom okruženju: od obaveze do strateške prednosti“ razgovaralo se o ulozi održivosti u investicionim odlukama i razvoju savremenog poslovanja. Bodin Bulatović, Country Officer Međunarodne finansijske korporacije (IFC) za Srbiju, istakao je da međunarodne finansijske institucije sve više vrednuju kompanije koje održivost integrišu u svoje poslovne modele, jer takav pristup doprinosi dugoročnoj otpornosti i konkurentnosti.

Delta Holding nastavio je i ulaganja u razvoj zaposlenih. Tokom 2025. godine zaposleni su ostvarili više od 23.000 sati stručnog usavršavanja, dok je kroz programe „Mladi lideri“ i „Deltina budućnost“ kompanija nastavila da razvija novu generaciju stručnjaka i lidera. Kao predsedavajuća kompanija Upravnog odbora Mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji, Delta Holding nastavlja da promoviše primenu najviših ESG standarda u domaćoj poslovnoj zajednici.

Autor: S.M.