NOVA POSTROJENJA I KANALIZACIJA: Ministarka Pavkov najavila velike ekološke projekte do 2030. godine

Srbija planira veliku ekološku transformaciju – do 2030. godine biće izgrađeno 20 novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i čak 900 kilometara nove kanalizacione mreže, najavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Fokus na ekološkoj infrastrukturi

Ovi projekti, kako je istakla ministarka tokom skupštinske rasprave o zakonu o kontroli zagađivanja, ključni su za održivost sistema upravljanja otpadnim vodama u budućnosti.

Pored toga, Pavkov je iznela podatke o pojačanom radu inspekcije: sa svega 60 republičkih inspektora, u prvih šest meseci ove godine podneto je više od hiljadu prekršajnih prijava, uz desetine zabrana rada za zagađivače.

Vazduh i deponije

Ministarstvo je odbacilo navode o skrivanju podataka o kvalitetu vazduha. Ministarka je naglasila da su svi podaci o zagađujućim materijama javno dostupni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine u realnom vremenu, u skladu sa evropskim direktivama i domaćim zakonima.

Takođe, najavljeni su konkretni koraci za rešavanje gorućih problema:

- Deponija Duboko: Pokrenut je postupak sanacije, a pripremni radovi se očekuju krajem ove ili početkom 2027. godine.

- Reka Ibar: Najavljeni su pojačani inspekcijski nadzori za sve korisnike ribarskih područja kako bi se sprečilo dalje zagađenje.

Autor: D.S.