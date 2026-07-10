Mrzeo bisere, bio opsednut brojevima, imao fotografsko pamćenje: 170 godina od rođenja Nikole Tesle: Donosimo 15 činjenica o najvećem srpskom geniju koje malo ko zna

Nikola Tesla bio je čovek koji je svojim izumima promenio svet, ali je podjednako fascinantan bio i njegov privatni život. O njemu su napisane stotine knjiga, snimljeni dokumentarci i filmovi, a ipak postoje detalji koji i danas iznenađuju čak i one koji misle da dobro poznaju njegovu životnu priču.

Na današnji dan, 10. jula 1856. godine, u selu Smiljan, tada u okviru Austrijskog carstva, rođen je jedan od najvećih naučnika svih vremena. Njegovi pronalasci omogućili su razvoj savremenog sveta, ali iza genijalnog uma krio se čovek neobičnih navika, fascinantnih sposobnosti i brojnih opsesija.

Ovo je 15 činjenica koje pokazuju zašto Nikola Tesla ni danas ne prestaje da intrigira svet.

1. Govorio je čak osam jezika

Pored srpskog, tečno je govorio engleski, nemački, francuski, italijanski, mađarski, češki i latinski. Jezike je učio izuzetno brzo, a zahvaljujući neverovatnom pamćenju bez problema je čitao stručnu literaturu na više evropskih jezika.

2. Imao je fotografsko pamćenje

Tesla je posedovao gotovo neverovatnu sposobnost da u mislima "fotografiše" stranice knjiga, nacrte i predmete. Često nije ni pravio skice svojih izuma, već ih je mesecima razvijao isključivo u svojoj glavi, zamišljajući svaki šraf i svaku sitnicu pre nego što bi ih napravio.



3. Nije podnosio bisere

Jedna od njegovih najpoznatijih neobičnih osobina bila je odbojnost prema biserima. Toliko ga je njihova pojava iritirala da je odbijao razgovor sa ženama koje su ih nosile. Jednom prilikom je čak sekretaricu poslao kući samo zato što je došla na posao sa bisernom ogrlicom.

4. Spavao je veoma malo

Tvrdio je da mu je dovoljno svega dva do tri sata sna dnevno. Veći deo života radio je duboko u noć, često bez odmora, smatrajući da vreme provedeno u snu oduzima dragocene sate za razmišljanje i stvaranje.

5. Svakodnevno je pešačio kilometrima

Bez obzira na obaveze, Tesla je svakog dana pešačio i do 15 kilometara. Verovao je da kretanje održava telo i um u savršenoj ravnoteži.

6. Brojevi 3, 6 i 9 bili su njegova opsesija

Pre ulaska u zgradu često bi je obišao tri puta. Hotelske sobe birao je isključivo ako je njihov broj bio deljiv sa tri, a mnoge dnevne navike obavljao je prema obrascima zasnovanim na brojevima 3, 6 i 9. I danas postoje brojne teorije o tome zašto je tim brojevima pridavao poseban značaj.

7. Opsesivno je vodio računa o higijeni

Mnogo pre nego što je nauka dokazala značaj higijene, Tesla je imao stroge rituale. Neprestano je prao ruke, izbegavao rukovanje kada god je mogao i koristio veliki broj salveta tokom svakog obroka.

8. Nikada se nije oženio

Verovao je da bi brak i porodični život odvukli pažnju od nauke. Smatrao je da genije mora biti potpuno posvećen svom radu i zbog toga je čitav život ostao sam.

9. Obožavao je golubove

Pred kraj života svakodnevno je hranio golubove u njujorškim parkovima. Posebno se vezao za jednu belu golubicu za koju je govorio da mu znači više nego bilo šta drugo na svetu.

10. Bio je visok gotovo dva metra

Tesla je bio visok oko 188 centimetara, što je u njegovo vreme bilo izuzetno retko i činilo ga je veoma upečatljivom pojavom.

11. Imao je izuzetno osetljivo čulo sluha i vida

Tvrdio je da može da čuje grmljavinu na udaljenosti od više stotina kilometara, kao i da vidi veoma sitne detalje koje drugi ljudi nisu primećivali. Ta preosetljivost često ga je iscrpljivala.



12. Nije voleo nakit, parfeme i okrugle predmete

Pored bisera, smetali su mu jaki mirisi, raskošan nakit, pa čak i pojedini oblici predmeta. Smatra se da je imao izražene opsesivno-kompulzivne osobine.

13. Radio je gotovo bez odmora

Kolege su pričale da je umeo da radi i po 18 ili 20 sati dnevno. Kada bi ga obuzela nova ideja, nije prestajao dok je ne razradi do najsitnijih detalja.

14. Bio je veliki ljubitelj književnosti

Malo ljudi zna da je Tesla napamet znao brojne stihove srpskih pesnika, posebno Jovana Jovanovića Zmaja, ali je podjednako voleo Getea, Šekspira i Marka Tvena, sa kojim se kasnije i sprijateljio.

15. Do poslednjeg dana verovao je da nauka mora služiti čovečanstvu

Iako je mogao da stekne ogromno bogatstvo, Tesla je novac smatrao sporednim. Često je govorio da najveća vrednost svakog pronalaska nije zarada, već korist koju on može doneti ljudima. Upravo zbog toga njegovo ime i danas predstavlja sinonim za genijalnost, viziju i nauku koja menja svet.

Na današnji dan, 170 godina nakon njegovog rođenja, Nikola Tesla ostaje jedna od najvažnijih ličnosti svetske nauke. Njegovi izumi i ideje i dalje oblikuju svakodnevni život milijardi ljudi, a priča o čoveku koji je ispred svog vremena video budućnost nastavlja da inspiriše nove generacije istraživača, inženjera i sanjara širom sveta.

Autor: D.B.