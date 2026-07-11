Alarm RHMZ za naredna dva sata! Hitno upozorenje za ovaj deo Srbije: Stiže promena, evo ko je prvi na udaru!

RHMZ je izdao hitnu najavu za naredna dva sata, u Bačkoj se očekuju prve padavine, dok se u ostatku Srbije popodne spremaju pljuskovi i grmljavina.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitnu meteorološku najavu kojom se upozorava na brz dolazak padavina u pojedine delove zemlje. Prema njihovim najnovijim podacima, promena vremena u nekim krajevima počinje već tokom prepodneva, a prva na udaru našla se Vojvodina.

Hitno upozorenje za Bačku

U fokusu najnovije najave RHMZ-a nalazi se severni deo zemlje gde se očekuju neposredne padavine.

- U naredna 2 časa kratkotrajna pojava kiše ili pljuska, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se na području Bačke.

U većini ostalih predela Srbije pre podne će ostati pretežno sunčano. Međutim, posle podne i uveče sledi jači talas promene u celoj zemlji - biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar zapadnih pravaca, dok će se najviša temperatura kretati od 30 do 34 stepena.

Vreme narednih dana

U nedelju (12.07.): Vreme će biti promenljivo. Na severu zemlje biće suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje mestimično sa kišom, a posle podne i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Naredne sedmice: Očekuje nas pretežno sunčano vreme. Ipak, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Maksimalna temperatura u narednim danima biće u granicama i malo iznad proseka za drugu dekadu jula, pa će živa u termometru u većini mesta pokazivati od 28 do 34 stepena.

Autor: A.A.