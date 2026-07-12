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Drama na putu do bolnice! Žena se porodila u vozilu Hitne pomoći, medicinski tim reagovao u pravom trenutku

Izvor: Hercegovina.info, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Majka i beba su zdravi i nakon porođaja prevezeni su u bolnicu u Mostaru na dalje lečenje.

Tim su činili doktorka Gabriela Rozić, sestra Maja Vasilj i vozač Ivo Odak.

Jedna lepa i nesvakidašnja priča stiže iz Doma zdravlja Čitluk čiji je tim Hitne medicinske pomoći 10. jula uspešno obavio porođaj u vozilu Hitne pomoći.

Kako javlja Hercegovina.info, porođaj je počeo tokom prevoza, a zahvaljujući brzoj i stručnoj reakciji medicinskog tima sve je proteklo u najboljem redu.

Majka i novorođenče su dobro i zdravi, te su nakon porođaja prevezeni u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar radi dalje lekarske nege i pregleda. Tim koji je učestvovao u intervenciji činili su dežurna doktorka Gabriela Rozić, medicinska sestra Maja Vasilj i vozač Ivo Odak.

Njihova prisebnost, znanje i pravovremena reakcija omogućili su da se porođaj u vanrednim okolnostima završi bez komplikacija.

Autor: S.M.

#Beba

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