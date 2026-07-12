Manastir Rakovica dobio info-table sa QR kodovima: Sadržaj dostupan na više jezika

U Manastiru Rakovica uspešno je završen projekat postavljanja savremenih informacionih tabli sa QR kodovima, koji vernicima i posetiocima omogućava da jednim klikom pronađu priče o manastiru, njegovoj istoriji i ljudima koji su ga obeležili.

Skeniranjem QR kodova putem pametnih telefona, posetioci i hodočasnici od sada mogu momentalno da pristupe zvaničnoj platformi (rakovicaqr.rs), čiji je sadržaj dostupan na više jezika.

Predsednik Gradske opštine Rakovica Miloš Simić posetio je u subotu manastir zajedno sa predstavnicima Udruženja "Izražajnost" i ukazao na važnost očuvanja kulturne i duhovne baštine kroz digitalizaciju.

Simić je istakao da će ova tehnologija omogućiti brzo i savremeno upoznavanje istorije ovog mesta, približavajući ga posebno mladim generacijama.

"Manastir Rakovica vekovima je mesto molitve, sabranja, utehe i duhovnog trajanja, posebno danas kada veliki broj ljudi dolazi da obiđe grob patrijarha Pavla. Osećamo koliko je važno da posetiocima približimo istoriju, ličnosti i duh ovog svetog mesta na savremen, dostupan i pažljivo osmišljen način", rekao je Simić, saopštila je gradska opština Rakovica.

Prema njegovim rečima, potreban je veliki trud da se jedna složena i višeslojna priča pretoči u kratak video i audio forme koje će zadržati pažnju savremenog čoveka, a da pritom sačuvaju suštinu, dostojanstvo i duhovnu dubinu mesta o kojem govore.

"Verujem da politika nije samo izgradnja puteva, vodovoda, infrastrukture; ona je izgradnja sistema u kojem se neguje identitet, čuva sećanje i prenose vrednosti budućim generacijama. Manastir Rakovica je jedno od mesta koje govori upravo o tome: ko smo, šta pamtimo i šta želimo da sačuvamo. I zato želim da kažem da je ovo tek početak. Na teritoriji opštine Rakovica postoje i druga mesta, priče i znamenitosti koje zaslužuju pažnju i koje bi takođe trebalo približiti građanima i posetiocima kroz savremene video i audio sadržaje", rekao je Simić.

Autor: Marija Radić