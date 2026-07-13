PRAGMATIC FESTIVAL DOBITAKA: Osvoji deo od 700.000 RSD!

Ljubitelji vrhunske kazino zabave, spremite se – Pragmatic Fest je zvanično otvoren! Tokom celog jula, očekuje vas nezaboravan provod kroz tri festivalske zone, uzbudljivi izazovi i fenomenalan nagradni fond od čak 700.000 RSD.

Sve vaše omiljene Pragmatic igre sada vas čekaju na jednom mestu, a evo koje zone donose preokret:

• DROP ZONA (01.07 – 28.07): Igrajte omiljene slotove jer vas svake nedelje čeka novi fond od 120.000 RSD! Nagrade (Prize Drops) padaju potpuno nasumično – svaki spin je nova šansa.

• MAIN STAGE (06.07 – 16.07): Rezervisan za prave šampione. Pokažite umeće, osvojite svoje mesto na rang-listi (leaderboard) i preuzmite deo turnirskog fonda od 250.000 RSD.

• BACKSTAGE (01.07 – 31.07): Vaša VIP propusnica je aktivna tokom celog meseca. Sakupljajte poene kroz uzbudljive misije i zamenite ih za sjajne bonuse i besplatne spinove. Izaberite svoju zonu ili obiđite ceo festival – vreme otkucava, a nagrade vas čekaju. Posetite Pragmatic Fest kutak i ugrabite svoj deo dobitka već danas!

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Autor: Iva Besarabić